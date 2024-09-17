餐廳負責人欠434萬勞健保、房屋稅　牽連房產2739萬拍出

▲喜鵲悅股份有限公司名下位於仁武的景觀大樓「莫內花園」因欠稅遭拍賣，最終由自然人以2739.9萬元得標。（圖／高雄分署提供）

記者張雅雲／高雄報導

時機歹歹錢軋不過來，喜鵲悅股份有限公司在高雄經營餐廳，因滯欠勞保費、健保費與房屋稅，共434萬8714元移送法務部高雄分署執行拍賣，名下位於仁武的景觀大樓「莫內花園」，底價2516.4萬元，日前四拍，最終由自然人以2739.9萬元得標，溢價8.8%。

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法務部行政執行署高雄分署表示，本次所拍定仁武區景觀大樓「莫內花園」為義務人喜鵲悅有限公司所有，該公司主要經營餐廳，因滯欠勞保費、健保費與房屋稅共434萬8714元移送高雄分署執行。據查，義務人登記地址與高雄知名網美餐廳「帕蒂森」為同一地址。

高雄分署透露，該公司負責人曾至高雄分署以每期6萬元辦理分期繳納，僅繳納2期就未再繳納，高雄分署旋即廢止分期，將義務人公司名下位於仁武的景觀大樓「莫內花園」查封，日前進行第四次拍賣，底價為2516萬4000元。

▲「莫內花園」共有2組人馬投標，溢價溢價8.8%。（圖／高雄分署提供）

共有2組人對景觀宅投標，其中一組因未繳保證金致投標無效，最後由王姓自然人以2739萬9999元拍定，溢價8.8%。該物件坪數為131.2坪含雙車位，換算單價20.8萬元。

高雄市仲介公會召集人鄭啟峰表示，仁武區近年受台積電、橋科、產業進駐等議題影響，北高的行政區房價漲幅明顯，目前仁武10年內大樓相當受歡迎，成交價介於25~30萬元，以得標價來看，略低於區域行情。

鄭啟峰分析，仁武不論到左營、鼓山、三民、鳳山，車程都在15分鐘左右，讓近年房價基期相對低的仁武，成為置產族、首購族的優先選項。

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