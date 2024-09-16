型男主廚吳秉承養生湯上桌　中秋獻禮現身坤悅社區

▲中台灣上櫃建商坤悅開發（5206）寵愛住戶寵到出名，藉著接近中秋節邀請型男主廚吳秉承，現身台中坤悅家族社區。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

中台灣上櫃建商坤悅開發（5206）寵愛住戶寵到出名，不僅替住戶舉辦大型舞台劇、名人講座、才剛結束暑假夏令營的無人機活動後，鄰近中秋節之際，坤悅開發再度大手筆邀請擁有超過30年廚藝經驗的型男主廚吳秉承，現身台中坤悅家族社區，手把手無私傳授兩道秋季養生湯品，以及中秋最應景的烤肉醬！

中秋節將至，同時喜迎坤悅三個新成屋社區已落成交屋：包含南屯區「心富郁」、大雅區「雅樂」、東區「坤悅高飛」三座社區，藉由舉辦「名廚到你家」中秋活動，促進住戶之間的交流，並將活動安排在廚藝教室，讓甫入住的住戶熟悉公共空間的功能，未來在使用上也能更得心應手。

▲藉由舉辦「名廚到你家」中秋活動，促進住戶之間的交流，並將活動安排在廚藝教室，讓甫入住的住戶熟悉公共空間的功能。（圖／業者提供）

因應中秋節，吳秉承師傅為住戶帶來兩道秋季養生湯品教學，其一是號稱世界上最健康的湯品「番茄羅宋雞湯」、另外則是秋季進補首選的「黑棗牛肝箘雞湯」，兩道湯品都可簡單使用電鍋燉煮，美味又容易上手。吳秉承師傅更是不藏私將自己的「秘方烤肉醬」傳授給坤悅家族住戶。

型男主廚－吳秉承師傅的高人氣，不論是母女檔、親子檔、新婚夫妻檔、甚至一家人都踴躍來參加，住戶看著師傅的步驟備料、調味，還能品嘗現做的湯品，真的好幸福，手作的自製烤肉醬，做完後就能帶回家；吳秉承師傅幽默且零距離感的教學，對於住戶的疑問一一詳細解說，包含從食材挑選、料理順序、各式各樣小撇步，讓住戶學習時也開心互動！

▲型男主廚吳秉承帶來兩道秋季養生湯品，「番茄羅宋雞湯」、「黑棗牛肝箘雞湯」美味可口又簡單，受到住戶喜愛。（圖／業者提供）

型男主廚吳秉承在結束活動後接受採訪表示：「坤悅開發非常貼心，觀察到社區住戶除了有常下廚的婆婆媽媽外，也有很多雙薪的新婚夫妻，平時上班工時長，又想自己煮吃得健康，選擇實用性高的電鍋料理烹調，不僅簡單也節省時間。」

坤悅開發住戶林媽媽是個天天下廚的廚藝高手，她說：「電鍋料理非常方便，也非常健康，最喜歡的是這次秘方烤肉醬，今天學習到這樣的秘方，未來在煎煮炒上面，可以自己調配，也能讓家人吃得更健康。」

一同陪林媽媽出席的女兒林小姐則說：「清爽又健康的雞湯，沒想到這麼簡單！此次也感謝坤悅能舉辦這樣的活動，除了下樓就能見到電視上的型男主廚超驚喜之外，也認識了很多同社區住戶，也讓公設空間獲得很好地利用，希望未來這類活動能多多益善！」

▲型男主廚吳秉承分享教學後看著每組住戶彼此分享的笑臉，這就是「家」的味道。（圖／業者提供）



新婚的王先生、王太太則異口同聲讚道：「真的太喜歡了！我們剛搬入新居，平常也會自己煮，現在又多學好幾道新菜色，住在坤悅真的很幸福。」

對於坤悅開發的用心，吳秉承也說：「每一座社區的場地都很棒，看得出來建商很用心規劃，不僅是廚藝教室還兼具交誼廳功能，看著每組住戶彼此分享的笑臉，這就是『家』的味道。」

▲坤悅開發寵愛住戶，也觀察到住戶多為小家庭、新婚夫妻，選擇實用性高的電鍋料理入手相當貼心。（圖／業者提供）

實際上，坤悅開發對住戶軟實力相當堅強，近一年來已經舉辦了許多大大小小的活動，雖然坤悅開發以「蓋房子」為本業，但難得可貴的是坤悅不只是把房子蓋出品質與口碑，更不斷傳遞社區營造、與人為本的心意，也能讓住戶感受到成家之後，社區生活的延伸，連吳秉承師傅都笑說：「下次想學什麼，就告訴坤悅！」