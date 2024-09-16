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型男主廚吳秉承養生湯上桌　中秋獻禮現身坤悅社區

▲▼坤悅開發,吳秉承,型男主廚 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中台灣上櫃建商坤悅開發（5206）寵愛住戶寵到出名，藉著接近中秋節邀請型男主廚吳秉承，現身台中坤悅家族社區。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

中台灣上櫃建商坤悅開發（5206）寵愛住戶寵到出名，不僅替住戶舉辦大型舞台劇、名人講座、才剛結束暑假夏令營的無人機活動後，鄰近中秋節之際，坤悅開發再度大手筆邀請擁有超過30年廚藝經驗的型男主廚吳秉承，現身台中坤悅家族社區，手把手無私傳授兩道秋季養生湯品，以及中秋最應景的烤肉醬！

中秋節將至，同時喜迎坤悅三個新成屋社區已落成交屋：包含南屯區「心富郁」、大雅區「雅樂」、東區「坤悅高飛」三座社區，藉由舉辦「名廚到你家」中秋活動，促進住戶之間的交流，並將活動安排在廚藝教室，讓甫入住的住戶熟悉公共空間的功能，未來在使用上也能更得心應手。

▲▼坤悅開發,吳秉承,型男主廚 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲藉由舉辦「名廚到你家」中秋活動，促進住戶之間的交流，並將活動安排在廚藝教室，讓甫入住的住戶熟悉公共空間的功能。（圖／業者提供）

因應中秋節，吳秉承師傅為住戶帶來兩道秋季養生湯品教學，其一是號稱世界上最健康的湯品「番茄羅宋雞湯」、另外則是秋季進補首選的「黑棗牛肝箘雞湯」，兩道湯品都可簡單使用電鍋燉煮，美味又容易上手。吳秉承師傅更是不藏私將自己的「秘方烤肉醬」傳授給坤悅家族住戶。

型男主廚－吳秉承師傅的高人氣，不論是母女檔、親子檔、新婚夫妻檔、甚至一家人都踴躍來參加，住戶看著師傅的步驟備料、調味，還能品嘗現做的湯品，真的好幸福，手作的自製烤肉醬，做完後就能帶回家；吳秉承師傅幽默且零距離感的教學，對於住戶的疑問一一詳細解說，包含從食材挑選、料理順序、各式各樣小撇步，讓住戶學習時也開心互動！

▲▼坤悅開發,吳秉承,型男主廚 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲型男主廚吳秉承帶來兩道秋季養生湯品，「番茄羅宋雞湯」、「黑棗牛肝箘雞湯」美味可口又簡單，受到住戶喜愛。（圖／業者提供）

型男主廚吳秉承在結束活動後接受採訪表示：「坤悅開發非常貼心，觀察到社區住戶除了有常下廚的婆婆媽媽外，也有很多雙薪的新婚夫妻，平時上班工時長，又想自己煮吃得健康，選擇實用性高的電鍋料理烹調，不僅簡單也節省時間。」

坤悅開發住戶林媽媽是個天天下廚的廚藝高手，她說：「電鍋料理非常方便，也非常健康，最喜歡的是這次秘方烤肉醬，今天學習到這樣的秘方，未來在煎煮炒上面，可以自己調配，也能讓家人吃得更健康。」

一同陪林媽媽出席的女兒林小姐則說：「清爽又健康的雞湯，沒想到這麼簡單！此次也感謝坤悅能舉辦這樣的活動，除了下樓就能見到電視上的型男主廚超驚喜之外，也認識了很多同社區住戶，也讓公設空間獲得很好地利用，希望未來這類活動能多多益善！」

▲▼坤悅開發,吳秉承,型男主廚 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲型男主廚吳秉承分享教學後看著每組住戶彼此分享的笑臉，這就是「家」的味道。（圖／業者提供）

新婚的王先生、王太太則異口同聲讚道：「真的太喜歡了！我們剛搬入新居，平常也會自己煮，現在又多學好幾道新菜色，住在坤悅真的很幸福。」

對於坤悅開發的用心，吳秉承也說：「每一座社區的場地都很棒，看得出來建商很用心規劃，不僅是廚藝教室還兼具交誼廳功能，看著每組住戶彼此分享的笑臉，這就是『家』的味道。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲坤悅開發寵愛住戶，也觀察到住戶多為小家庭、新婚夫妻，選擇實用性高的電鍋料理入手相當貼心。（圖／業者提供）

實際上，坤悅開發對住戶軟實力相當堅強，近一年來已經舉辦了許多大大小小的活動，雖然坤悅開發以「蓋房子」為本業，但難得可貴的是坤悅不只是把房子蓋出品質與口碑，更不斷傳遞社區營造、與人為本的心意，也能讓住戶感受到成家之後，社區生活的延伸，連吳秉承師傅都笑說：「下次想學什麼，就告訴坤悅！」

關鍵字：廚藝坤悅開發型男主廚中秋節電鍋料理社區營造坤悅吳秉承雞湯型男主廚坤悅家族軟實力

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