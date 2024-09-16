曾是台南中西區最貴透天厝　近期圍籬「裝修告示洩新規劃」

▲愛迪達台南中西區旗艦門市空置1年多，據租賃實登公布，該店以57萬元租出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

愛迪達台南中西區旗艦門市2023年初熄燈，空置1年多，據租賃實登公布，該店以57萬元租出，租期為7年，為今年中西區租金最高紀錄，近期周邊圍起圍籬，小白牌洩露預計2025年完工，將迎來新租客，信義房屋專家表示，大型店面集客效應強。

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愛迪達台南中西區旗艦店位於中西區民族路二段，2022年8月曾以總價2.8億元成交，該店面土地170.46坪、建坪134.07坪，這筆交易也榮登中西區2022年度最高價透天交易，換算地價每坪約164.3萬元，而愛迪達2023年2月已結束營業，據了解，新買家為台安連鎖藥局，北中南皆有門市。

▲根據工地小白牌顯示，起造人為台安醫藥。（圖／記者張雅雲攝）

該店空置1年多後，近期圍起工程圍欄，不少在地人引頸期盼有新店家將進駐，根據租賃實登公布，該店5月以57萬7500元租出，租期為7年，換算單坪租金為4307元，為今年中西區月租金最高紀錄，投報率約2.4%。

根據工地小白牌顯示，竟是台安醫藥公司的營建工地，起造人為台安醫藥，開工時間為8月15日，預定完工時間則是明年8月，在地房仲分析，應為新買家台安連鎖藥局自用。

台灣房屋台南東門加盟店店長蔡裕荏表示，該透天店面位於站前商圈，周邊店家林立、人流車流多，商業機能發達，是台南精華市區中的蛋黃地段，且該店面的面寬、空間坪數都夠大，以租金總價來說，雖略高於區域行情，應是看好地段優勢承租。

▲中西區為早期發展生活圈，開發早，人口集中度高，具店面效益。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋台南民生店協理張榮表示，中西區為早期發展生活圈，開發早，人口集中度高，該區透店租金每地坪約2000元，高人流的街邊店，展店需求不墜。

張榮分析，大型店面多為連鎖品牌進駐，光是靠自身的集客力，輻射出的店面效應就比一般街邊店更強，可匯聚不少商圈、在地人潮，坪效也高。

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