住飯店前必看！員工揭密7大危險訊號　沒要求看「1文件」要小心

▲入住飯店前，可先確認7大細節，以免踩雷。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖、文／CTWANT

出遊放鬆時，飯店的選擇相當重要，一名擁有8年從業經驗的飯店副總經理透露，入住房間時應注意7個危險訊號，包括飯店的停車場狀況、行李推車、公共區域燈泡等等，如果櫃台人員未要求旅客提供身分證明等相關資料，恐怕會有安全疑慮。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，美國新墨西哥州阿爾伯克基住宅區希爾頓花園飯店（Hilton Garden Inn Albuquerque Uptown）的副總經理瓊斯（JJ Jones）表示，旅客在入住飯店前，可以先觀察以下7點小細節，以了解他們的住宿條件究竟是好是壞。

1.停車場空蕩蕩：

瓊斯提到，車道或停車場顯示出飯店是否繁忙，若停車場很空，或者沒有看到其他旅客登記入住，代表這裡可能不是合適的住宿地點。如果正處旅遊旺季，這一點尤其值得注意。

2.缺乏可用的行李推車：

瓊斯稱，熱情好客應該是飯店對待客人的必要態度，尤其是在客人辦理入住手續時，若旅客發現入住時沒有可用的行李推車，或者沒有人幫忙提行李，便是一個警訊。

3.公共區域的燈泡：

美國芝加哥羅比酒店（The Robey）總經理萊昂（Santiago Leon）提醒，旅客應該檢查飯店公共區域的燈泡是否正常工作，雖然這聽起來微不足道，但他認為，燈泡不亮充分說明了飯店對維護、預算、管理和注重細節的程度。

▲美國一名飯店副總經理認為，入住飯店前，可先確認行李推車的使用狀況。（示意圖／翻攝自photoAC）

4.飯店對抵達前的詢問沒有回應：

萊昂說，每一次飯店體驗都是在入住前就開始，如果旅客在抵達飯店前提出的要求或詢問，卻沒有得到及時的回應，這可能是一個警訊，「客人對他們的訪問感到擔憂，而不是激發興奮感」。

5.飯店入口處的整潔程度：

瓊斯表示，公共區域是每個進出飯店的人都會使用的，所以這些區域應該保持一塵不染，如果發現灰塵，這代表工作人員很長時間沒有清潔這個區域，會讓人懷疑飯店的其他區域可能也有很長時間沒有清潔。

6.沒有要求提供身份證明：

萊昂指出，如果飯店工作人員在旅客抵達時，沒有要求出示身份證明，這是一個危險訊號，「安全必須是飯店的首要任務」。

7.注意床鋪有沒有塞緊：

瓊斯強調，在跳上床之前，應該仔細看看飯店的床，以了解客房清潔的品質，床鋪的整理方式可能是一個巨大的警訊，「如果他們把床鋪得馬虎，枕頭看起來很舊，床單也沒有塞好，這表明清潔人員沒有盡最大努力打掃房間……床單應該塞得很緊，到必須用力拉才能拉開的程度，如果它們很容易鬆開，那麼這表明清潔不到位。」

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