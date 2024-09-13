網傳漲租逼走新竹愛買　1.5萬坪幕後地主曝光





▲新竹東區「愛買新竹店」傳出將在年底歇業，鄉民爆料主因是地主要漲租。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／新竹報導

新竹東區「愛買新竹店」傳出將在年底歇業，鄉民爆料主因是地主要漲租。經查「愛買新竹店」佔地廣達1.5萬坪，地主是兆豐銀行、新竹化工，後者公司登記在台北，有經營建設公司。

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愛買在台擁有15間分店，去年營業額達129.7億元，其中，新竹店於2003年開幕，為台灣第13間分店，為地下2層、地上5層，位於東區公道五路二段，屬在地熱鬧商圈。

據媒體報導，地方盛傳「愛買新竹店」將在9月底歇業，有網友在社團爆料，「因為地主漲價太兇，每月從租金600萬元，漲到850萬元，所以直接收掉了。」

經查「愛買新竹店」由多塊地號組成，總面積共廣達1萬4899坪，使用分區為乙種工業區，佔比最大地主是新竹化工公司，在50多年前就透過買賣取得，該公司戶籍登記在台北，除化工事業，還有經營建設公司。而另外一位地主是兆豐國際商業銀行，同樣是在早年取得。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，該土地廣達1.48萬坪，當初只興建5層建物出租養地，容積率一定沒有用完，而20年過去了，土地運用價值已不可同日而語，站在地主的立場，大概率就是開出一個期望的租金，若沒人承租，那就打掉重練，開發為廠辦大樓。

事實上，超市業者撤出，或是說「被迫」撤出不罕見，像是大直家樂福整棟已拆除，將由大陸建設興建商辦大樓，更早之前隔壁的大直愛買也租約到期退出，之後2018年由ATT e Life接棒。簡單來說，站在超市業者的立場，就是碰到了產業付租的天花板，或是地主另有開發用途。

而「愛買新竹店」是否將打掉重練，一位不具名的在地房仲就說：「好像不會那麼快，最近有耳聞，其他超市業者有興趣進駐承租。」

住商不動產新竹關埔加盟店東曾文慶補充，「愛買新竹店」地段佳，若規劃辦公大樓相當適合，像是斜對面正在興建的「竹科Ｘ產業園區」當初也是中油土地，並進行活化，規劃辦公大樓。

▲「竹科Ｘ產業園區」當初也是中油土地，並進行活化。（圖／記者項瀚攝）

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