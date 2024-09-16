站上5字頭！　新北深坑房價創10年新高

▲新北深坑區房價近10年首度出現5字頭交易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新北房價續漲，今年許多行政區創新高價。蛋白區深坑幾乎沒有什麼新推案，中古房價出現明顯漲勢，5年社區以每坪50萬元交易，為近10年首度站上5字頭，也讓在地房仲直呼「嚇死了」。信義房屋專家補充，雖然深坑開車到台北市中心不遠，但缺乏大眾運輸工具，生活機能較遜色，非新北主要的購屋區塊。

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房價續漲，今年新北市不少行政區房價創新高，像是新北第一環的永和、新店、三重預售新案都達9字頭。然而，蛋白區深坑房價表現也相當兇猛，雖然該區鮮少新推案，但中古成屋首站5字頭，是近10年來深坑首度站上5字頭。

近期實價揭露，屋齡5年「喜砌」3樓戶以1275萬元成交，權狀約25.5坪，換算單價50萬元，而這也是深坑史上第二個站上5字頭的社區。10年前，前一波多頭時，深坑指標豪宅「帝品苑」單價逼近6字頭，但近年成交價跌落至38~45萬元。

▲深坑指標豪宅「帝品苑」近年成交價跌落至38~45萬元。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋深坑加盟店東高建龍表示，「喜砌」位於北深路二段，地段不錯，鄰近深坑老街，5年前每坪約36~38萬元間，現在賣到每坪50萬元，漲幅高達35％，嚇死人。

高建龍說，深坑近年沒有重大利多，區段條件沒有改變，5年房價大漲35%確實有些訝異，每坪漲12~13萬元，因此可以進一步討論的是，該物件是否有精裝修拉價。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，對於開車族來說，深坑距離台北市中心不遠，走國三甲10~15分鐘就能通往大安區、信義區，但由於當地缺乏大眾運輸工具，生活機能也較遜色，不是新北市主要的購屋區塊。

曾敬德說，深坑新推案少，因此屋齡新穎的物件也相對稀有，若是中小坪數產品，總價是在地人可以負擔的範圍內，單價就容易上漲拉高。

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