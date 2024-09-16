大創業時代台中七期躍升新創基地！微型商辦需求激增

▲台中七期成為創業者的新舞台，微型商辦需求大增。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

台中市擁有強勁的創業動能！從數據來看，根據經濟部商業發展署統計，2023年六都新設立商業登記家數中，台中市新增家數排名全國第二，近三年來台中市的公司登記家數成長幅度更高達81%，為六都之冠；而從市場大方向來看，隨著台灣經濟蓬勃發展、疫情影響和AI發展，微型企業的興起成為一股新興力量，加上政府力挺青年創業，都為台中市的經濟注入新活力，也使得微型辦公室需求大增。

如今邁入大創業時代，5G和AI技術引領數位產業的變革，帶來了通路革命，伴隨著科技發展和遠程工作的普及，辦公室的形態也在不斷演變。變形工時和彈性的上班時間，使得自僱和自由職業者更傾向於使用微型辦公室來滿足工作需求；對於初創、小型或預算有限的企業來說，也是更經濟實惠的選擇。

對於商用不動產市場而言，第一太平戴維斯股份有限公司資深協理丁玟甄認為，微型商辦還適用小企業打團體戰，自用創業、分租共享，上下游青創產業鏈聚落都是選項；國際豪辦門面在接待客戶和會議討論時相對私密，還能彰顯企業底氣，非常適合5到10人的小型或新創公司，從而加速企業投資及青創人才匯聚。

信達聯合會計師事務所所長胡碩勻則表示，由公司購買商用不動產，針對管理費、裝修費及水電支出等都給予20%節稅獎勵，因此他以自家合作的台中客戶舉例，客戶在尋找商辦時經常對標台北信義計畫區，台中七期就成為客戶首選。

台中七期新市政特區被產業鏈包圍、商辦聚落成形，市政中心、交通和重大建設的優勢吸引了世界百強公司，包括半導體設備製造商艾司摩爾和日本東京威力科創在此設址，台中銀行總部「台中之鑽」也即將落成在市政七期內。有了企業的投資支撐，創業者的信心倍增，台中七期成為新型態企業的新舞台，這些企業不僅需要高顏值的辦公空間，更需要與夥伴聯盟、討論的空間，從而累積創業動能，因此讓具備國際級門面的微型商辦，成為創業加速器和新一代創業者的新寵。

臺灣大道上的百貨公司、市政府、國際飯店，臺中國家歌劇院、蔦屋書店等豐富的生活機能，讓七期成為商業活動的中心，微型商辦小資金就能入手的特性，加上可以節稅又容易投資，空間的靈活運用可以打造成網紅直播間、攝影棚、展示間、工作室等，促成小企業團體戰的產業鏈，使得七期猶如北市一級辦公商圈信義商圈，丁玟甄認為七期的地位「在未來20年內很難有其它的商圈可以挑戰」，加上出租的商辦空間相對單純，不需要負擔高價裝潢費，對於房東而言是非常好的優勢。

台中七期隨著城市建設開啟了商辦的黃金十年，成就了台中的華爾街。25到45坪的微型商辦商品，小資金就能入手，具有高顏值外觀，可節稅易投資且靈活運用在自用、置產和投資上，符合微型商辦的E（Exterior）、T（Traffic）、F（Flexible）ETF法則。外觀門面、台灣大道的便利交通，還有穩定的租客合約，不僅可以增加資產，作為穩定的租金收入，同時有助於讓微型商辦成為保值、抗通膨的首選。