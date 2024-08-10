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百萬YTR夾娃娃機店鬧雙胞　正牌二店進軍新崛江愛迪達

記者張雅雲／高雄報導

擁百萬粉絲的YouTuber「儒哥」斥資千萬元創立夾娃娃機店「青菜樂園」，竟出現高度相似的「蔬菜樂園」，兩家店鬧得沸沸揚揚。據了解，「青菜樂園」二店10月即將開幕，位於新堀江愛迪達舊址，信義房屋專家表示，新堀江屋主願調降，近期大型店面空置率降低。

《地產詹哥老實說》EP217／百人排隊搶9字頭住宅　央北第一線爆「同價位買它更有潛力」

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▲▼「儒哥」斥資1500萬元成立的夾娃娃機店「青菜樂園」，首家店開在高雄仁武。（圖／翻攝自YouTube／儒哥）

▲▼ 高雄,仁武, 新堀江,青菜樂園 。（圖／記者張雅雲攝）

百萬YouTuber「儒哥」斥資1500萬元成立的夾娃娃機店「青菜樂園」，首家店開在高雄仁武，1月才剛開幕，店內不僅可以夾娃娃，還能把夾到的物品換成點數，到「青菜超市」兌換更想要的商品，2.0版夾娃娃機模式，讓平日下午店內都充滿擁擠人潮，十分受歡迎。

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▲8月剛開幕的「蔬菜樂園」位於瑞豐夜市附近，與「青菜樂園」出現不少相似。（圖／翻攝自 Instagram／蔬菜樂園）

沒想到8月剛開幕的「蔬菜樂園」位於瑞豐夜市附近，被控從店名、招牌、裝潢都高度相似。對此，儒哥發聲明表示提告，而「蔬菜樂園」則回應「還望大家各自努力，專注帶給消費者更好的體驗感為主。」掀起夾娃娃機店大戰。

▲▼ 高雄,仁武, 新堀江,青菜樂園 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2家店從店名、招牌、裝潢都高度相似。（圖／記者張雅雲攝）

而「青菜樂園」二店即將開幕，就位於新堀江商圈的愛迪達舊址，老店愛迪達5月熄燈後，屋主開出49.5萬元招租，短短不到2個月，已火速租出，目前正在裝潢中。

根據求職網站顯示，堀江店已開始徵才，店員透露預計10月開幕。在地仲介預估，租金實登未公布，應該至少落在40萬元以上。

信義房屋市府復興店主任林彥輝表示，新堀江商圈一直都是高雄年輕人聚集的地方，地位等同台北西門町，不過之前高雄商圈轉移到北高，根據租賃實登，有超過5~6年沒有大型店面的租賃紀錄。

▲▼ 高雄,仁武, 新堀江,青菜樂園 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「青菜樂園」2店位於新堀江商圈的愛迪達舊址，預計10月開幕。（圖／記者張雅雲攝）

商圈店面以人車潮最多、最具廣告效益的中山路、五福路租金最高，為高雄市主要幹道，多為使用坪數約80~120坪大型店面，單坪月租金1500~2000元上下，月租金動輒30~40萬元，需大型連鎖業者較有能力承租，以致之前空租期拉長。

林彥輝分析，今年空租率明顯降低，主因是屋主心態轉變，願意調降租金，讓店面早日出租，租金較疫情前出現1~2成跌幅，沿線中大坪數店面也漸受租客青睞。

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關鍵字：高雄仁武新堀江青菜樂園蔬菜樂園

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