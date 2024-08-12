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兒結婚買房花720萬！媳懷孕「公婆更慘了」　他嘆：想到心就痛

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲大兒子結婚加買房，原PO就給了720萬。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「想到心裡就痛。」一名爸爸透露，大兒子結婚加買房，他就霸氣贊助720萬，如今媳婦懷有身孕，兒子卻來要求原PO或太太其中一人離職，未來要幫忙照顧孫子，更主張這是阿公阿嬤的責任。文章曝光後，網友紛紛開砲「養不起就不該生，沒有理所當然地要爸媽幫忙帶的」、「房子買太貴了吧？頭期650萬！」

一名男網友在Dcard表示，兩個兒子分別30與27歲，老大在去年結婚，整個婚禮花費了他70萬，而紅包的部分，他讓孩子自己收取。今年初，大兒子購買了房子，頭期款項又花去了他650萬的積蓄。他說，雖然小兒子目前還未結婚，但他打算以同樣的方式處理。

如今問題來了，大媳婦懷孕，兒子要求原PO或太太其中一人辭去工作，讓他傻眼不已，未來再加上小兒子結婚買房的話，「我已經56歲了，為了孩子我已經幾乎把所有積蓄花掉。如果不上班以後錢從哪裡來？」

原PO試著與大兒子溝通，但大兒子認為如果沒有人幫忙照顧孩子，一個單薪家庭將無法承擔養育孩子的費用。大兒子更主張，阿公阿嬤幫忙照顧孩子是必要的，否則家庭的收支將無法平衡。

對此，原PO不知所措直呼，「我跟老伴努力半輩子了，積蓄都花在小孩身上，小孩還要我們辭掉工作幫他帶小孩...想到心裡就痛。」

底下網友紛紛搖頭回應，「他是單薪，又不是單親」、「他們養不起就不該生，沒有這麼理所當然地要爸媽幫忙帶的」、「以你老大的說法，你們退休後也不會養你...到時候，萬一你們生病了，會拖累老大跟老二，那時怎麼辦？最糟糕是兩個都放棄你」、「房子買太貴了吧？頭期650萬，錢不夠就買便宜一點房啊」、「我買房、買車、結婚都沒拿家裡的錢，你不用幫忙這麼多，留點錢養老吧」、「直接送托嬰，政府補助完一個月只要幾千，還是你兒子一個月只賺一萬？」「養兒不防老，希望每個老人都能意識到這個問題」、「孫子托育，媳婦可以去工作」。

事後，原PO也補充解釋，兒子是買在新北外圍，房價2400萬且並非豪宅，「頭期我付了650萬是希望他貸款可以繳輕鬆些」，目前他與老伴存款還有900萬，要留給老二結婚買房。

原PO還說，大兒子夫妻倆都有工作，但媳婦生完，就只剩兒子去工作，「少一個人工作加上寶寶的開銷，小倆口覺得錢還是不夠。」

關鍵字：積蓄兒子結婚買房頭期款懷孕

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