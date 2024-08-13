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槓桿全開！「雙貸族」36.8萬人再創高　平均扛貸680萬

▲▼勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形。（圖／記者黃國霖攝）

▲全台截至4月止，同時有房貸、信貸的「雙貸族」人數達36.8萬人，人數創有統計以來同期最高。（圖／記者黃國霖攝）

記者張雅雲／高雄報導

股房雙漲，「雙貸族」人數再刷新天花板！根據聯徵中心數據，全台截至4月止，同時有房貸、信貸的「雙貸族」人數達36.8萬人，人數創有統計以來同期最高，且平均每人房貸金額約578萬元、平均信貸金額達102.4萬元，三項數據都是自2012年以來同期最高。

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住商機構盤點聯徵中心數據，全台截至4月止，同時持有房貸、信貸的人數約為36.8萬人，且平均每人房貸金額約578萬元、平均信貸金額達102.4萬元，三項數據都是自2012年以來同期最高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，雙貸族人數與貸款金額屢創新高，主要原因有三，一是自疫情以來的房市多頭，致使全台房價高居不下，不少購屋人深怕未來買房越來越貴，雖說資金較不充裕，仍希望提早「上車」，因此需經由信貸彌補資金缺口。

二是上半年台股持續創下新高，吸引已購屋者持續增貸投入股海；第三則為通膨環境之下，日常開銷成本加高，房貸族不得不增貸以維持生活品質。



年份 雙貸族人數 (萬人) 平均房貸金額 (萬元) 平均信貸金額 (萬元)
2012 31.3 309.3 48.5
2013 29.8 320.1 51.3
2014 28.8 338.0 54.0
2015 28.2 353.8 56.7
2016 28.4 371.3 59.9
2017 28.0 391.0 63.0
2018 28.6 411.3 65.9
2019 29.4 429.3 69.2
2020 30.9 449.1 76.5
2021 31.9 475.0 81.6
2022 34.1 514.0 89.5
2023 35.0 541.0 94.7
2024 36.8 578.0 102.4
2023VS2024年增率 5.1% 6.8% 8.2%

▲歷年4月「雙貸族」人數與金額。資料來源:聯徵中心、住商機構彙整。（ETtoday製表）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充，觀察歷年數據，雙貸族人數增長大抵與房市大盤走勢相符，例如2012年房市進入大多頭，當時雙貸族人數約達31.3萬人，隔年起市場氛圍翻轉，之後雙貸族人數保持28~29萬人，直至2020年疫情後全台房市復甦，該族群數量突破30萬人大關，且漲勢維持至今仍難退。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，近期各大銀行紛紛拉緊房貸水龍頭，不少民眾簽約金已經付了，但缺面臨貸款成數不足的問題，在此情況下，也只好通過信貸來調撥資金，因此預估短期內雙貸族的人數應會保持增長趨勢。

莊思敏表示，在房市景氣上行時，加槓桿可能沒什麼問題，但一旦房市發展不如預期，或出現收入減少、失業等情況，雙貸族的壓力也會倍增，甚至還會擠壓到日常生活的開支，因此建議投資者應審慎評估。

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關鍵字：房市雙貸族房貸信貸槓桿

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