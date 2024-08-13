槓桿全開！「雙貸族」36.8萬人再創高　平均扛貸680萬

▲全台截至4月止，同時有房貸、信貸的「雙貸族」人數達36.8萬人，人數創有統計以來同期最高。（圖／記者黃國霖攝）
記者張雅雲／高雄報導
股房雙漲，「雙貸族」人數再刷新天花板！根據聯徵中心數據，全台截至4月止，同時有房貸、信貸的「雙貸族」人數達36.8萬人，人數創有統計以來同期最高，且平均每人房貸金額約578萬元、平均信貸金額達102.4萬元，三項數據都是自2012年以來同期最高。
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住商機構盤點聯徵中心數據，全台截至4月止，同時持有房貸、信貸的人數約為36.8萬人，且平均每人房貸金額約578萬元、平均信貸金額達102.4萬元，三項數據都是自2012年以來同期最高。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，雙貸族人數與貸款金額屢創新高，主要原因有三，一是自疫情以來的房市多頭，致使全台房價高居不下，不少購屋人深怕未來買房越來越貴，雖說資金較不充裕，仍希望提早「上車」，因此需經由信貸彌補資金缺口。
二是上半年台股持續創下新高，吸引已購屋者持續增貸投入股海；第三則為通膨環境之下，日常開銷成本加高，房貸族不得不增貸以維持生活品質。
|年份
|雙貸族人數 (萬人)
|平均房貸金額 (萬元)
|平均信貸金額 (萬元)
|2012
|31.3
|309.3
|48.5
|2013
|29.8
|320.1
|51.3
|2014
|28.8
|338.0
|54.0
|2015
|28.2
|353.8
|56.7
|2016
|28.4
|371.3
|59.9
|2017
|28.0
|391.0
|63.0
|2018
|28.6
|411.3
|65.9
|2019
|29.4
|429.3
|69.2
|2020
|30.9
|449.1
|76.5
|2021
|31.9
|475.0
|81.6
|2022
|34.1
|514.0
|89.5
|2023
|35.0
|541.0
|94.7
|2024
|36.8
|578.0
|102.4
|2023VS2024年增率
|5.1%
|6.8%
|8.2%
▲歷年4月「雙貸族」人數與金額。資料來源:聯徵中心、住商機構彙整。（ETtoday製表）
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充，觀察歷年數據，雙貸族人數增長大抵與房市大盤走勢相符，例如2012年房市進入大多頭，當時雙貸族人數約達31.3萬人，隔年起市場氛圍翻轉，之後雙貸族人數保持28~29萬人，直至2020年疫情後全台房市復甦，該族群數量突破30萬人大關，且漲勢維持至今仍難退。
中信房屋研展室副理莊思敏表示，近期各大銀行紛紛拉緊房貸水龍頭，不少民眾簽約金已經付了，但缺面臨貸款成數不足的問題，在此情況下，也只好通過信貸來調撥資金，因此預估短期內雙貸族的人數應會保持增長趨勢。
莊思敏表示，在房市景氣上行時，加槓桿可能沒什麼問題，但一旦房市發展不如預期，或出現收入減少、失業等情況，雙貸族的壓力也會倍增，甚至還會擠壓到日常生活的開支，因此建議投資者應審慎評估。
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