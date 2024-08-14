冠德、皇翔獲利大增　財報才公告「股價強攻漲停」

▲上市櫃建商半年報揭曉，也帶動股價走揚。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

上市櫃建商半年報揭曉，帶動股價走揚，北台灣EPS第一名的冠德建設，9日公告財報後，隔一交易日股價強攻漲停。另外，皇翔也擠身北台灣前段班，昨日公告財報後，股價也在今（14日）早盤漲停鎖死。

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今年以來，營建股迎來一波大多頭，營建指數最高飆上714，雖然日前受到全球「股災」拖累，一度殺到最低564，但這幾年也隨大盤一起反彈，尤其多家建商公告上半年財報後，似乎也給足投資人信心，營建指數今（14日）再度大漲，收在649。

今日皇翔（2545）早盤漲停鎖死，收在65.3元，分析師認為，主要原因就是昨日皇翔公告上半年財報，稅後純益來到14.01億元，EPS（每股純益）達4.28元，擠身北台灣建商前段班。

今年是皇翔完工入帳年，全年無空窗，除了3月時信義區豪宅「皇翔御琚」出售1戶，一口氣挹注4.5億元營收外，總銷66億元的指標大案土城「皇翔MRT」也在上半年開始完工入帳。另外，土城「皇翔芊翠」總銷14億元、「皇翔芊樾」總銷19億元都已完銷，將在下半年完工入帳。

▲冠德、皇翔上半年獲利大增。（表／記者項瀚製）

據《台灣股市觀測網》排行統計，上半年EPS獲利排行第一名是永信建（5508），其次則為冠德（2520），EPS分別為9.68、5.79元。

高雄建商永信建設今年預計可供銷售入帳的個案，包含已完工「謙樂」、「禾豐」、「豐華大鎮」、「博萃」、「原旭」、「晴遠」、「詠光」、「R5新世代」、「繪上品」與即將完工之「澄光」、「水律」共11案，除去已入帳金額，預估總銷金額約130億元。

另外，永信2025年預計還有4個新案將陸續完工銷售，包含楠梓區「高雄大學二期」、鼓山區「龍華九期」、三民區「中都五期」、和仁武區「大昌二期」，4案合計總銷金額110億元。

冠德建設前半年獲利暴增3.6倍，目前銷售中個案包括：3大成屋「冠德信義BCF」、「冠德安沐居」、「冠德大直湛」、以及將在今年Q4交屋的「冠德心天匯」，而該案總銷130億元的，銷售順暢。值得一提的是，冠德8月9日盤後公告財報後，隔1個交易日股價也強攻漲停，收在58.6元，今日則來到59.8元。

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