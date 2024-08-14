華固再砸13.7億元買14期土地　地主之一是鼎王

▲華固建設（2548）重壓台中重劃區，今（14日）再公布以總價13.7億元加碼台中14期重劃區1708坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

華固建設（2548）重壓台中重劃區，今（14日）再公布以總價13.7億元加碼台中14期重劃區1708坪土地，單價80.2萬元，而重大訊息也揭露，此次交易有自然人5人以及鼎王餐飲，華固建設發言人劉若梅表示：「未來將興建25層以上超高大樓。」

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比 在地：同樣起跑點「房價衝力有差」

華固建設公告以總價13.7億元加碼台中14期重劃區環中段、8塊土地共計1708坪土地，單價80.2萬元，基地位置三面臨路，位於豐樂路、昌平東六路、豐美一街口，不過該土地還有一小塊角地，屬於地政局所有，不排除會進一步整合。

▲新取得的土地其實就位於華固建設在台中第二案「華固豐匯」的北側。（圖／紀石圖創工作室提供）

華固建設發言人劉若梅則是表示：「台中14期重劃區的土地供給相當豐沛，加上看好區域發展，目前雖然未有正式規劃，但肯定是將興建25層以上超高大樓。」

據了解，新取得的土地其實就位於華固建設在台中第二案「華固豐匯」的北側，基地相鄰之下，氣勢更龐大。而此次購入的地主中，除了自然人外，還有鼎王餐飲。

據了解，過去鼎王集團取得的4塊土地，面積合計652坪，當時行情每坪約60萬元，購地成本逾4億元。

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比 在地：同樣起跑點「房價衝力有差」