公婆贊助買台北房「10年後傻眼」　人妻認了：老公準備睡客廳

▲10多年前，公婆贊助一半頭期款。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人拒絕長輩贊助買房，就怕未來要同住的可能性！一名人妻透露，10多年前公婆給了一筆錢，讓小倆口在台北順利買房，如今生了一雙兒女，讓他們各住一間房，豈料外甥今年考上建國中學，公婆要求空出一間房，讓原PO無奈直呼「所以準備讓老公睡客廳了！」

一名網友在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，夫妻倆北漂到台北工作，公婆贊助一半頭期款讓他們在台北買房，是一間27坪三房兩廳的公寓，這10幾年來，原PO也陸續生下一男一女，剛好孩子各住1間房。

結果大姑兒子今年考上建國中學，公婆來電表示，要原PO夫妻倆清出一間房給外甥住，一席話讓原PO傻眼不已，畢竟當初拿人手軟，只能感嘆「所以準備讓老公睡客廳了！」

文章曝光後，網友紛紛建議，「拿人錢財替人消災，不然就出錢小套房給外甥住吧」、「跟弟弟睡一間就好」、「把頭期一半還給他們，才是一勞永逸！考上就住校啊，那一半頭期款能換算幾個月房租、水電、3餐？」、「果然天下沒有白吃的午餐」、「您們直接幫外甥在附近租一間房 不就解決了，飲水思源阿，當初長輩也是有資助，現在漲幅都翻倍了吧」、「讓老公去說找理由不要，否則三年高中，再四年大學，再來就業」。

但也有人認為，「高中生三年而已，特別來念想必是優秀的孩子，幫個忙，忍一下結好緣，未來也許你們是孩子的貴人，如果是我，我會同意，除非他有不良習慣，而且高中生以後就想搬出去自住了」。