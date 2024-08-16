花錢住高級飯店「遇2狀況」超火大！過來人：現場才說沒房最雷

▲原PO住過超雷的飯店。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）



記者施怡妏／綜合報導

花錢住貴桑桑的飯店，就是希望可以得到最高級的享受，不過有網友指出，花錢住高級飯店，卻遇到吹風機不熱、有燒焦味，櫃台態度也很差的狀況，還有幾次到現場後，被告知訂房失敗，差點沒有地方可以住，好奇問大家，住飯店遇到什麼事情會覺得很雷？貼文掀起熱論。

有網友在PTT發文，「出去旅遊最怕飯店多雷？」曾住過價格相對便宜的旅館，房間內有大蟑螂和老鼠屎，甚至在被單下發現衛生棉，這些經驗讓他感到非常不悅。另外，住價格較貴的飯店，吹風機熱風不足，且有燒焦的味道，無法將頭髮吹乾，櫃台人員態度差也讓他很不開心。

此外，該網友還提到，曾透過訂房網站預訂房間，但到了現場卻發現沒有訂到房，「這方面好像是訂房網的問題了」，差點沒地方可以住，又碰到態度不友善的櫃台人員，讓他火冒三丈，「想問版友覺得飯店哪裡做不好會最雷？」

貼文曝光，掀起網友討論，「有問題一問三不知很可怕」、「臨時打過來說要取消那種最雷阿」、「沒得住最麻煩」、「曾經住過沒有窗戶，整個房間很悶」、「設備不齊全或老舊吧，我現在出門，浴巾跟吹風機都會自備了」、「之前去溫泉飯店，結果吹風機很破舊，要吹一小時才能吹乾頭髮，我頭髮很長那三天都很痛苦」、「床蟲跳蚤」。