▲小資族必看！裝潢不用花大錢，3地方「窮裝修」更好用。（資料圖／記者謝盛帆攝）

記者王威智／綜合報導

買房裝潢想一次到位，但聽到價格發現是個無底洞！日前財經專家田大全接受《ETtoday新聞雲》專訪時就提到，「裝潢成本的基本預算。天、地、壁、衛浴和廚具這五樣東西的平均造價成本約為每坪4萬到5萬元，25坪大概需要100多萬，再加上傢俱和家電，至少也要五、六十萬。」真的是一筆不小的數目！分享了三個「窮裝修」的實用建議，讓你在保持預算的同時，也能打造出舒適又美觀的居住環境。

選擇燈飾時，不必追求過度複雜的設計。燈飾不僅是裝潢的重要元素，也能營造家的氛圍。許多人為了追求華麗、浪漫的風格，誤以為越複雜的燈飾越好，但這種複雜的燈飾不僅價格昂貴，維護和清潔也相當麻煩。因此，老師傅建議選擇簡單實用的燈具，如內坎燈或簡單線條的燈飾，這類燈具不僅美觀，也能輕易地融入裝潢設計，而且價格相對親民，清潔也更為方便。

▲選擇燈飾不必追求過度複雜的設計，也能營造家的氛圍。（資料圖／記者謝盛帆攝）

其次，對於牆面的裝潢，老師傅建議可以只刷白牆。許多人在裝潢前就開始挑選牆面顏色或櫥櫃顏色，期待在裝潢時期能大改其貌。但事實上，牆面裝潢可能是最省錢或最花錢的部分。有些人可能會選擇裝飾大理石或特殊風格的牆面，但這些裝潢在日後的清理和維護上都會變成大問題。因此，只刷白牆不僅能省下裝修費用，維護也相當方便，只需要用補漆的方式就能局部改善。

最後，對於廚房櫥櫃的裝修，老師傅建議選擇與廚房一體成型的櫃體。雖然現成的廚房櫃體整齊美觀，但價格卻讓人卻步。如果在裝修期間就選定好廚房櫃體的設計，讓師父一併施工，就能省下一筆購買昂貴廚具的開支。而且，貼磁磚的櫥櫃耐髒且好清潔，是裝潢廚房櫥櫃的最佳選擇，還能省去量測廚房大小與挑選櫃體的麻煩。