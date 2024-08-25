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社區外牆磚7次脫落物業未處理　砸死19歲外送員！

▲▼外送員。（圖／CFP）

▲外送員被砸死。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南昆明一外送員鄧少雄在8月2日傍晚，送完當地一社區的外送，走出大堂門口3公尺左右，被從4層落下的外牆磚砸中身亡。他是一名19歲學生，在西南林業大學電腦專業讀完大一，趁暑假做兼職外送員賺錢，幫同為外送員的爸爸媽媽減輕負擔。

據《極晝》報導，意外發生的社區-海倫先生社區，處於地段便利的學區，但據社區屋主統計，過去4年間，外牆磚至少脫落過7次。為了解決這個安全隱患，屋主們在2018年、2023年兩次嘗試籌辦業委會，想調動公共維修基金，都失敗了。直到這次，一個年輕的生命消失在夏天。

當天晚上8點多，41歲的父親老鄧才得知兒子出事了。妻子接到電話後，叫他一起趕到醫院，兒子正在搶救。兩人待了一個多小時，「兒子走了。」

類似的磚牆掉落，屋主梁小清在去年夏天遇到過。她和兒子一起去自己開辦的幼稚園上班，兩人剛走到西側入口，1棟樓一排外牆裝飾磚砸落在他們身後。梁小清看到，入口外的樓梯台階被砸出了小坑。她說，自己立刻喊來物業清理，要求他們把牆上剩餘的裝飾磚都拆下來，防止有繼續脫落的風險。

「建議外牆磚全部拆除」，是事故發生後屋主群組中最普遍的聲音。2棟的屋主錢雨兮在對話紀錄搜尋「外牆磚」，發現最早的事故出現在2020年3月，物業管理人員在群中通報過，1棟寫字樓的外掛石材脫落。

她根據這些關鍵字統計，2020年至今，1棟外牆磚掉落過三次，2棟掉落過三次，3棟掉落過一次。

外送員事故發生前，海倫先生社區屋主最後一次提醒物業安全問題是在7月27日。一位屋主注意到社區的牆上再次出現裂縫，於是在群組發了訊息，「3棟樓下快遞站的牆磚，說了一年了，裂得都肉眼可見的斜了！」當時，物業回說，7月29日會展開大檢查。

近兩年來，大陸有公開紀錄的13起外牆磚脫落事故。其中，4起出現在降雨或極端天氣中，而絕大多數外牆磚脫落事故都由自然侵蝕、建築工藝等原因造成，極端天氣會加速外立面脫落的進程。

貴州廣播電視台報導，去年8月7日，四川南充一社區外牆瓷磚在雨後突然掉落，砸穿底商的玻璃頂棚後，又砸傷了頂棚下方一位老人。

海峽都市報報導，去年8月2日，福州一個社區的住宅發生大範圍外立面脫落，砸毀2樓露臺的鐵皮棚和空調外機，導致一名正在洗衣服的居民當場身亡。

關鍵字：外送員外牆磚社區安全雲南事故

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