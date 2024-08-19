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美再融資貸款申請飆35％！　創27個月來「最強勁一周」

▲美國房地產,房屋,住家,吉屋出租。（圖／pixabay）

▲美國再融資貸款活動飆升。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

「美國抵押貸款銀行家協會」數據顯示，隨著房貸利率在近期小幅下降，再融資貸款申請量8月初飆升35％，而與去年同期相比，申請量更是大幅上升118％。儘管30年期固定利率貸款的平均利率僅微降至6.54％，但再融資市場已迅速做出反應，顯示出房貸市場的敏感性和變化。

儘管8月初利率僅下跌1個基點，但此前4周來已下跌了33個基點，並且與去年同期相比低了62個基點。這些變化足以推動再融資貸款申請的增長，尤其是在傳統、FHA（聯邦住房管理局）和VA（退伍軍人事務部）貸款領域。根據「美國抵押貸款銀行家協會」的報告，這是自2022年5月以來再融資活動最強勁的一周。

與再融資市場的熱度相比，購房貸款的申請量僅上升了3％，仍比去年同期低8％。這反映出當前購房者面臨的多重挑戰，不僅僅是高利率，還包括高房價和有限的房屋供應。此外，根據房地產經紀人的反映，一些買家認為利率可能會進一步下降，因此選擇觀望，延期做出購房決策。

在整體房貸市場活動中，再融資的比例已從7月底的41.7％上升到48.6％。相比之下，一年前的再融資活動僅佔總申請量的29％。這表明，儘管利率的變化幅度不大，但對再融資市場的影響仍然顯著，顯示出借款人對即使是微小利率變化的敏感度。

另一方面，8月初抵押貸款利率基本保持穩定，但這一情況可能隨著政府每月通貨膨脹報告的發布而發生變化。該報告將提供關於消費者物價指數的資料，而這一指數往往是過去幾年中導致利率劇烈波動的關鍵因素之一。

「Mortgage News Daily」的首席運營官Matthew Graham指出：「很難提前預測數據是利好還是利空，但可以肯定的是，消費者物價指數對利率的影響極大，可能會導致利率的劇烈波動。」

總的來說，儘管利率的變動幅度有限，但房貸市場特別是再融資市場已經表現出顯著的反應。購房者面臨的挑戰依然存在，但再融資的強勁表現顯示出市場對於利率變化的高敏感度，未來幾週內市場的走向可能將取決於即將發布的經濟數據及其對利率的影響。

關鍵字：北美要聞房地產房產再融資貸款

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