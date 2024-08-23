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岡山新行政中心公辦都！日本大師隈研吾設計 　2029年完工啟用

▲岡山新行政中心公辦都更將請來日本國寶級大師隈研吾打造。（圖／高雄都發局提供）

▲岡山新行政中心公辦都更將請來日本國寶級大師隈研吾打造。（圖／高雄都發局提供）

記者陳致平／綜合報導

高雄岡山區行政中心新舊址跨區公辦都更案歷經2次招標，日前評選結果出爐，由尚發營造獲選為最優申請人，將請日本國寶級大師隈研吾打造，以基地上的夫妻樹為設計主軸，運用鄰近筧橋一旁的機15用地，闢建合署新行政中心，預定2029年完工啟用，另區公所等行政機關現址將規劃為住商大樓，帶動整體岡山老街城區的發展。

都發局表示，申請人估計全案將投入約81億，市府除可分回行政中心及現址商業區房地外，尚可取得兩處廣停及1處綠地，同時申請人也承諾將於行政中心額外捐贈220坪公托中心，防洪標準也將提升至100年以上，後續將與最優申請人進行議約，預計於2024年底前完成簽約。

▲岡山新行政中心公辦都更將請來日本國寶級大師隈研吾打造。（圖／高雄都發局提供）

▲高雄市府已投入1.2億元全新打造機15用地旁的筧橋，預計今年9月完工。（圖／高雄都發局提供）

都發局長吳文彥補充說明，新行政中心將採綠建築、智慧建築設計，並提供260席汽車位、538席機車位，依最優申請人規劃構想，將請日本國寶級大師隈研吾打造，以基地上的夫妻樹為設計主軸，利用通透、通風、遮陽、防雨、植物等一系列的建築手法，讓前來洽公的高雄市民感受到開放共享的行政中心。

此外，高雄副市長林欽榮表示，市府已投入1.2億元全新打造機15用地旁的筧橋，預計今年9月完工，未來規劃區公所、警察局岡山分局、消防分隊、戶政事務所、地政事務所及清潔隊等六大單位，現址則搭配捷運岡山路竹延伸線與沿線捷運聯合開發，打造兼具雙廣場及優質綠地開放空間的住商大樓，新舊址將同時開發，將成為驅動大岡山地區再發展的重要推力。

關鍵字：岡山行政中心公辦都更案隈研吾高雄

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