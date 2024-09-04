台中單元8首案雕琢落成　正敦化路靜奢豪宅「帝璟寬和」

▲早在20年前就預見大水湳的發展前景的帝璟建設，最新案搶先蒐藏整座水湳中央公園。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

在台中房地產業界相當低調、平均3年推一案的帝璟建設，過去17年來供給6案，總計254戶，以精工品質與設計質感讓已購客滿意，用客戶服務跟工藝細節讓已購客感動，在大水湳未成形前就已超前部署，在一片華麗比美的建築設計中，即將落成的「帝璟寬和」選擇了質感與綠意並存的Quiet Luxury風格。

Quiet Luxury「安靜的奢華」以中性色彩、俐落線條為基底，沒有譁眾取寵的設計並選用高級材質建造，讓建案回歸於精湛工藝和細膩品質，打造一種安靜不張揚的高級質感，更是成為不少名人、頂流的追求目標，帝璟建設就是以這樣的初心成立的。

▲帝璟建設，過去17年來供給6案，總計254戶，以精工品質與設計質感讓已購客滿意。（圖／業者提供）



早在20年前就預見大水湳的發展前景，帝璟建設2012年的「帝璟敦和」、2014年的「帝璟豐和」、2016年的「帝璟臻和」3案基地皆位於漢翔路上，2018年的「帝璟謙和」以及2024年的「帝璟寬和」則是接佈局敦化路上，細數建案一字排開，儼然成為大水湳的建築櫥窗，案案經典，案案高品質。

從選地到造景，「帝璟寬和」位於敦化路二段、敦平街口，僅隔半個路口即是占地4.9公頃的新平公園，步行可達67公頃的水湳中央公園，讓住戶不論從哪個方向回家，都是一步景入天地。

「帝璟寬和」基地緊鄰水湳經貿園區，500億重大建設包含台中轉運中心、國際會展中心、綠美圖、台中流行音樂中心、智慧營運中心等，也成為核心水湳區段首個完工新案，搶先收藏整座中央公園，擁有水湳利多。

▲「帝璟寬和」一樓外牆以巴西竹林綠石材搭配東方窗花，前庭後院的露臺錯落交織搭配直上天際的綠覆。（圖／業者提供）

「帝璟寬和」基地面積760坪再留下252坪的綠地花園，坪數規劃40、43坪，大尺度空間規劃，4戶2梯設計，更是保留了土地與空間的距離，一樓外牆及公設特別選用產自巴西的「竹林綠」石材，以墨綠、翠綠、淺綠交錯的濃淡風采，搭配東方窗花，展現幽靜清高的意境；前庭後院的露臺錯落交織，搭配直上天際的綠覆，這樣一棟猶如山水畫的建築，出自高訂系建築師劉偉彥之手。

走進室內公設空間採用大量的Salvatori義大利石材，異材質的拼貼與毛絲鍍鈦天花板，豪氣不失低調，遠觀素雅近觀奢華，清新不落俗套，讓人走進就想駐足，已購客透露：「這是一棟和目前市場普遍產品相比非常有獨特性的建築，不僅是家，更像藝術品。」

▲▼ 單元8之所以出眾，不外乎緊鄰水湳經貿園區加上自身也有中清路商圈，距離中科僅僅一座科湳愛琴橋的距離。（圖／業者提供）



代銷業者則分析：「目前台中低密度的單元重劃區眾多，但單元8之所以出眾，不外乎緊鄰水湳經貿園區加上自身也有中清路商圈，距離中科僅僅一座科湳愛琴橋的距離，如市中心的機能讓現在入住更能享有增值空間，尤其是即將落成的帝璟寬和個案，可用與外圍相同的總價買進相對具備尺度的坪數，更能搶先收藏整座水湳中央公園，買進時機點正是時候。」