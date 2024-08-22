銀行祭限貸令衝擊房市！專家「不只租屋族苦」：1種房將漲翻天

▲限貸令後，專家認為租屋族「痛苦的日子才正要開始」。（圖／記者張雅雲攝）

文／林依榕／今周刊

新青安帶動房市熱潮，但近期卻傳出銀行自發性陸續祭出「限貸令」，以及新辦房貸利率全面調漲；對此，金管會銀行局長莊琇媛受訪時表示，正在了解市場上是否真有房貸限貸現象，若為真又是什麼原因導致，並會依此採取相應對策。

而房市專家何世昌認為，這樣的現象將會為房市帶來4大衝擊，不過最可憐的恐怕就是租屋族「痛苦的日子才正要開始」。

馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書表示，最近銀行自發性限貸令，以及新辦房貸利率全面調漲，他評估將會對房市帶來4大顯著影響：

一、央行升息衝擊力降低

據他估算，今年下半年央行還有大約半碼的升息空間，但如今，國銀房貸利率已普遍提升到2.35%～3%，大部分介於2.35%～2.5%，還有2.185%地板價的銀行越來越少，「就算檯面上還有，也不一定會收件」。

雖然房貸利率攀升，但申貸仍舊踴躍，說明民眾最在乎的是順利取得房貸，利率為其次。

房貸利率雖大幅走高，意味著房市已「率先迎來升息壓力測試」，而目前民眾買房意願並沒有重挫，說明下半年即使央行升息，也不太會削弱購屋需求。

二、部份成屋需求恐流入預售

當房貸成數下降、利率變高，預估受到衝擊最大的是口袋比較淺的首購族。倘若首購族有購屋需求，又比較難在短時間內籌措出自備款差額，可能會捨棄成屋改買預售屋。

三、換屋族賣房意願可能下降

有的換屋族買新房前後，會把舊屋賣掉。不過，現在換屋族面臨的情況情況是「舊屋利率低、新購房屋利率高」，可能會捨不得賣掉利率較低的原有房屋，讓二手屋市場供給量減少。

這種情況類似美國固定式利率造成的後果，較早辦房貸利率的人享有3％、4％以下的低利，如果賣掉低利的房屋換屋，新辦房貸利率高達約7％，所以便不願賣掉手上的房子，導致二手市場供給緊繃。

四、房租將更有感上漲

各國租金上漲與利率具有高度關聯性，各國皆是如此，台灣也不會是例外，接下來租屋族痛苦的日子才剛開始。

也許有人房貸難貸、利率變高，覺得房市要爆炸了。然而，何世昌認為剛好相反，房貸市場如此發展，無疑是為預售市場增添柴火。

在「預售屋禁止轉售」措施未改變前，預售屋和營建股會繼續漲到不能漲，或直到經濟出現「黑天鵝」為止，「這樣的發展房價反而會越漲越不健康」！不過他也強調，自己說的不見得100%正確，也有可能滑鐵盧。

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