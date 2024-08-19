「這樣幹就對了！」　議員大讚張善政：拯救桃園人的肺

▲詹江村大讚桃園市政府一系列舉措：這樣幹就對了！（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

桃園市政府近日採取一系列強硬措施，包括發函撤銷SRF（再生能源發電）電廠進駐桃園科技工業園區許可，以及公布新規定，凡是損毀公共設施但未進行修復的建商，將面臨勒令停工處分。針對桃市府一連串舉措，國民黨市議員詹江村發文大讚：這樣幹就對了！

桃園市政府建築管理處 16 日發布修正「桃園市建築物施工中維護公共設施管理要點」，律定建案周邊公共設施因施工損壞，建商須立刻修復，建管處將列管該案階段勘驗執照，若未完成修繕，建管處將不受理該建案下一階段的施工勘驗，等於宣告停工。

此外，針對撤銷SRF電廠進駐許可一事，市長張善政強調，這並非與中央對立，而是為了追求程序正義。他指出，當初電廠通過許可的過程存在許多不公，市府撤銷許可是為了重新遵循應有的程序。

詹江村在臉書發文表示「誰敢這樣幹啊！是梁靜茹給你的勇氣嗎？」他進一步讚揚張善政是桃園史上第一位敢對建商祭出如此強硬措施的市長。

詹江村表示，「張善政，你是我的偶像！這樣幹就對了！就算得罪所有建商，也應該以全民安全為第一考量。」他認為，張善政不計選票得失，以市民安全為優先，這種態度值得敬佩。

除此之外，針對市府撤銷SRF電廠進駐許可，詹江村提到，所謂的SRF就是向國外或國內其他縣市引進垃圾，再壓縮成棒狀，然後放進焚化爐燃燒發電，「暴利他們拿走了，燒出來的戴奧辛跟有毒氣體，卻都是用我們桃園人的肺去過濾」。

他感謝張善政不向財團和中央政府妥協，撤銷了SRF電廠的進駐許可，認為這舉動是「拯救桃園人的肺」。他寫道：「謝謝你，張善政市長，謝謝你照顧桃園人的健康。」