前8月砸242億補庫存　一表看上市櫃建商台中布局

▲2024年才過8個月，據統計上市櫃建商已砸下242億元瞄準台中土地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2024年才過8個月，據統計上市櫃建商已砸下242億元瞄準台中土地，相較於2023年全年的約200億元，已多出42億元，信義全球資產專家認為，新青安貸款政策催動購屋潮，市場購地信心度回升，指標建商積極獵地充實庫存，在地專家則認為這個明顯是「上半年出貨、下半年補貨」。

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根據重大資訊觀測站揭露，時至8月已有21筆上市櫃建商揭露購入台中土地，其中11筆超過1000坪、7筆單價突破百萬元、總金額來到242億5604萬元。

▲上市櫃建商獵地一覽表。

其中單筆土地交易最大面積為亞昕集團位於豐原區，以展騰開發名義取得的 約5484坪工業土地最大；單總價最高的為新美齊建設拿下的南屯區惠仁段約1149坪土地，單價338萬元、總價38億8345萬元。

從時機點來區分，上半年上市櫃建商獵地金額僅59.5億元，時序剛過完6月，就出現多筆包含華固建設、興富發集團、大陸建設、新美齊建設、達麗建設等大型土地交易案，金額來到183億元。

▲單總價最高的為新美齊建設拿下的南屯區惠仁段約1149坪土地，單價338萬元、總價38億8345萬元。（圖／記者陳筱惠攝）



台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「這個相當典型的『上半年出貨、下半年補貨』，上半年時間受惠新青安政策，買氣驅動讓不少指標建案創出區域高價，在出乎預料的銷售率下，也帶動上市櫃建商信心大增，且不只台中，受惠台積電效應的台南、高雄都有類似情況。」

對此，信義全球資產總經理林三智表示：「新青安貸款政策催動購屋潮，讓市場購地信心度回升，指標建商積極獵地充實庫存，購地動能轉趨積極，此外，企業擴廠動能強勁，工業土地交易也呈現熱潮。」





▲在中台灣市場出乎預料的銷售率下，也帶動上市櫃建商獵地信心大增。（圖／記者陳筱惠攝）

白洪章說：「在土地價格上，北部建商已經有幾筆單價創下區域新高，也容易帶動地價走揚，中小型在地建商被排擠的趨勢也將趨於明顯，從地價來看，未來房價也不會低，尤其是大面積的重劃區土地，都是資金充裕的上市櫃建商建商所定的目標。」

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