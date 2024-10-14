買房是「穩賺不賠的嗎？」　一票搖頭！網指出1關鍵：不要想太多

▲買房是穩賺不賠的嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文表示，她其實有意買房，且已經準備了300萬元，但是她近日則開始擔憂，買房真的是穩賺不賠的嗎？像她的親戚過去就曾在內湖買房，但最後卻賠售，有沒有人買房後卻是賠錢的呢？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「買房穩穩不會賠」為標題發文，提到她是個準備了300萬元要買房的準首購族，不過現在市場熱，讓她越看房越無奈，覺得預售市場應該不會跌。

話雖如此，但原PO其實還是有點擔心，買房真的是穩賺不賠的嗎？在她的印象中，就有個親戚在內湖買房，結果最後卻賠售，在這個高房價的時代裡，買房真的穩穩賺嗎？有沒有人是買了房卻賠了的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不可能百分之百穩賺啊，做任何事都有風險，主要就是你本加息不要占每個月現金流過高比例」、「市中心穩畢竟機能完善，市中心外賠爛，每個都自以為信義計畫區」、「有喔～確實聽過一些案例，但是賺的人數還是遠大於賠的」、「追高或抄底的風險一直都在，跟近幾年的股票很像」。

也有網友認為，如果是要自住，就不必擔心太多，「你要自住的話想那麼多幹嘛？你如果要投資，就要承擔風險啊」、「自住不要想太多啦，現在有現金能買就買，但同時也要好好存錢才能換房」、「自住不用管房價高不高，自己喜歡就好了」。