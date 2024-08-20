說好不用錢　男友邀同居「秒改口補貼7000元」！網：騙妳繳房貸

▲男友邀原PO一起住。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

不少情侶為了讓感情更進一步，會選擇同居生活，一名女網友表示，男友在湖口買了房，交往2個月便邀她同居，交往2個月男友邀她同居，住在湖口房子，怎料隔天男友開口，希望她幫忙負擔水電費，約2500元，她同意了，事後男友又以經濟壓力大為由，要求她支付7000元補貼生活費，她猶豫該不該出錢。

女網友在Dcard發文，男友在湖口買了房子，目前正在繳貸款，交往兩個多月後，男友就提出了同居的要求，還承諾不會向她收取房租，原PO認為住在一起也不錯，而且男友很照顧她，洗衣、煮飯家事都不用她出手，於是同意搬去一起住。

沒想到搬去的第二天晚上，男友提出要她分擔水電費，大約2500元，她認為既然住在這，分擔一些費用也是理所當然，於是答應了。然而，男友又提出，希望她每個月可以拿出6000-7000元，因為交往期間支付兩人的約會費用，有點吃不消，經濟壓力有點大。

原PO透露，自己月薪4萬元，男友則是8萬元，交往前就說過不AA，男友也同意；此外，她原本的租屋處離公司只有10分鐘，現在住在男友家，距離公司需30分鐘，「我該出錢補貼他嗎？」事後原PO透露，已經跟對方分手了，「幸好我不傻，不然傻傻當分母」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「不用出，他當初就是用這個條件，你才跟他交往的不是嗎？沒那屁股就不要吃那個瀉藥」、「一開始同意出錢，現在抱怨，就是典型的追到手開始擺爛，然後瘋狂PUA」、「搬去隔天就講，他根本一開始就打算要跟你收錢分擔房貸」、「2500元能接受，但6、7000元是幫他一起繳房貸是不是，笑死，房子是他的名字耶，完全不合理」。