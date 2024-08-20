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資產管理公司1.2億標老牌營造商豪宅　不到2年轉手賺4691萬

記者張雅雲／高雄報導

高雄知名老牌營造商「樺棋營造」2022年因清償債務，名下企業總部遭法拍，接手的買家2022年6月一拍就出手，成交價1億2108萬元。根據實登，今年3月以1億6800萬元轉手，才持有短短不到2年，就獲利4691萬元。

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比　在地：同樣起跑點「房價衝力有差」

▲▼ 高雄,凱旋四路,輕軌,瑞田站 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據實登，該透天新買家以1億6800萬元成交，屋主才持有短短不到2年，就獲利4691萬元。（圖／記者張雅雲攝）

高雄起家的樺棋營造，成立42年是知名老牌營造商，前幾年週轉不靈尋找外援引來禿鷹，疑資產遭掠奪一狀告上法庭，當時雙方鬧得沸沸揚揚，2022年仍依「清償債務」強制執行，名下豪宅遭法拍，底價1億750萬元，引來8組人馬搶標， 2022年8月一拍就以1億2108萬元拍出，溢價12%，買家為華南⾦資產管理公司。

▲▼ 高雄,凱旋四路,輕軌,瑞田站 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該物件步行約5分鐘可達輕軌凱旋瑞田站，交通便利。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登，該物件今年3月轉手，由欣磊科技股份有限公司取得，成交價達1億6800萬元，地坪139坪、建坪602坪，屋齡13年，為地上5樓，共有12房、9衛，地下1樓可停8輛車，等於前屋主法拍取得短短取得不到2年，帳面就獲利4691萬元，漲幅高達38%。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店長劉沛緹分析，該物件位於前鎮區凱旋四路，正對年底即將搬遷的205兵工廠，步行約5分鐘可達輕軌凱旋瑞田站，當初做為企業總部使用，屬於特殊產品，為當地頗知名的透天豪宅，也是周邊少數透天屋齡仍在20年以內的成屋。區域透天以屋齡40~50年為主，總價約1000~1300萬元。

▲▼ 高雄,凱旋四路,輕軌,瑞田站 。（圖／記者張雅雲攝）

▲區段鄰近夢時代購物中心，未來還有205兵工廠開發利多。（圖／記者張雅雲攝）

劉沛緹指出，目前周邊尚缺乏住宅大樓，較難發展為熱鬧商圈，不過區段鄰近夢時代購物中心，未來還有205兵工廠開發利多，將會規劃約29公頃的特貿區，可提供企業總部、大型購物中心、國際貿易及金融業等產業使用。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，附近零星新大樓成交介於38~45萬元，凱旋四路還有南台灣最大單一造鎮案，將分2期推出的「AI慕光城」，第一期最快10月開賣，規劃坪數20~38坪，採不二價策略，每坪成交價將從50萬起跳，帶動當地房價水漲船高。

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比　在地：同樣起跑點「房價衝力有差」

關鍵字：豪宅營造商高雄法拍獲利華南金樺棋營造欣磊科技

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