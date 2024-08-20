東海學子最愛咖哩店開學前歇業　在地：租金非逼走店家主因

▲陪伴不少東海學子的20年老店「Mr.38咖哩」於8月16日為最後營業日，引起不少從小吃到大的消費者惋惜。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

陪伴不少東海學子的20年老店「Mr.38咖哩」於8月16日為最後營業日，引起不少從小吃到大的消費者惋惜，據了解，店家自疫情影響後回不了血，因此決定告別東海商圈，而房東也開出每月16.8萬元的租金重新招租。信義房屋專家指出店租非主因。

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比 在地：同樣起跑點「房價衝力有差」

位於遊園南路、新興路上的「Mr.38咖哩」，陪伴東海學子20餘載，謝幕訊息一出不少網友哀嚎標示「東海指標性的店欸，不會吧！」、「我跟姊姊的愛店，謝謝我的青春回憶！」、「我已經吃10幾年了，我覺得你們是東海最好吃的咖哩」

▲「Mr.38咖哩」公告珍重再見。（圖／翻攝自Mr.38咖哩東海店臉書粉絲團）

也有網友質疑是否又是漲租成為餐飲業稻草，據了解，目前房東委外招租價格為16.8萬元，建物共計3層樓，使用面積約118坪，對此，東森房屋龍井東海店何守富分析：「該店面位於過去東海麥當勞對面（目前由肯德基進駐），是東海商圈餐飲重點區段『Mr.38咖哩』在地20年，撤出原因並非單純租金因素。」

據在地人表示，「Mr.38咖哩」過去租金落在15萬元上下，但店家自疫情爆發，大幅影響營收，當時最低營業額僅20萬元，扣完店租還有人事、水電以及原物料大漲等營運費用，即便後續疫情解封回溫也回不了血，因此決定告別東海商圈。

▲目前房東委外招租價格為16.8萬元，建物共計三層樓，使用面積約118坪。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋中科東大店陳泱儒則認為：「東海商圈多以學生族群支撐，商圈挹注性議題不多，店租並不是主要原因，單看租金部分，目前開價與過去漲幅比較，單純跟著通膨與物價走。」

不過，何守富認為：「該店面為三角窗，面寬夠大，加上東海商圈有中科外溢效應，新興路仍是飲食重鎮，待9月開學後學生回流，仍有大機會吸引大型連鎖餐飲如咖啡廳等進駐。」

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比 在地：同樣起跑點「房價衝力有差」

信義房屋更多相關新聞

