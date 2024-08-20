男女大不同！家居裝修調查：僅5%的伴侶能達居共識

▲曾經歷過家居裝潢選擇難題的伴侶才會發現，實際上連「餐具怎麼買」都是一個大學問 。（圖／HOLA提供，下同）

記者王威智／綜合報導

你和另一半共築的家，是否符合你們的夢想？台灣居家品牌的線上雙人共識測驗發現，當伴侶或家人準備裝修新家或翻新舊居時，常在選擇家具、窗簾或床單等細節上發現彼此對未來生活的想像存在差異，甚至可能因此引發爭議。該調查透過對不同生活情境的提問，探討國人與同居者是否能在家居偏好上達成共識。然而，結果卻揭示出僅有5%的受測者能順利達成共識，而男女對於家的想像也大不同。

在電影中，我們經常看到被清晨的陽光輕柔喚醒的浪漫場面。但在台灣，這種場景可能並不實際。調查結果顯示，對於臥室窗簾的選擇，無論男女都有70%的受測者選擇遮光窗簾。男性選擇遮光窗簾的原因主要是為了獲得更多的隱私和安全感，而女性則是擔心陽光過度照射會影響睡眠品質。因此，輕盈透光的窗簾可能更適合客廳等需要更多採光的空間。

在沙發材質的選擇上，超過60%的受測者偏好布沙發而非皮質沙發。其中，年輕伴侶更喜歡布沙發，因為他們在家中看電視或休息的時間較長，舒適親膚的布沙發更符合他們對客廳生活的想像。

▲餐廚選擇是每日必需，不同的伴侶可能有不同的看法 。

餐廚選擇是每日必需，對於是否重視生活儀式感或偏好自由彈性，不同的伴侶可能有不同的看法。調查發現，40%的伴侶對於餐具應該成套購買還是自由混搭未能達成共識。相較於女性傾向於風格一致、重視生活儀式感，男性則認為配合實際用餐需求和用餐空間，彈性選購的方式能夠讓生活更自由、無壓力。

在選擇廚具配件上，女性通常會被吸引到各種獨特的料理小物，認為這些「漂亮小廢物」能增加生活的儀式感和幸福感。相反，男性購買廚具配件的原因是為了在料理過程中能有「應有盡有的安心感」。這些餐廚需求在生活中不可或缺，但男女對此的出發點卻大不相同。

▲超過70%的男女都認為將物品收納在櫥櫃內、簡潔有序的方式，比將物品放出來作為裝飾更為合適 。

隨著小家庭比例的增加，對於只有兩間房的小宅需求也隨之上升。由於生活空間有限，充足的收納空間和適當的收納方式變得至關重要。調查結果顯示，超過70%的男女都認為將物品收納在櫥櫃內、簡潔有序的方式，比將物品放出來作為裝飾更為合適。這不僅能讓整體空間看起來更整潔，也能避免心愛的小物品沾染灰塵。

由於生活空間有限，大部分受測者在選擇居家裝飾時，會選擇善用牆面空間，掛上畫作，而不是選擇桌面擺設。這樣不僅能大面積裝飾，也能輕易塑造出居家風格。然而，仍有部分女性認為購買「桌面氛圍感小裝飾物」是必要的，並且可以隨時調整擺設，保持生活的新鮮感。