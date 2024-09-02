限貸令！房貸利率竟比信貸高　連跑3間還借不到

▲受限銀行法第72之2條限制，銀行在不動產放款有不得超過所收存款及發售債權總額3成的天條。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「建商口頭上說盡最大努力協助，如果拖到交屋時間不會要我們付違約金，但是沒有白紙黑字寫下，還是讓人很不安心。」投資不動產實戰經驗豐富的專欄作家顏博志無奈地說，自己在北市中正區購買一間預售屋，近期正要交屋，卻遇到建商配合的銀行，接連兩家都表示滿水位無法放貸的窘境。

「原先第一家銀行上午還說我條件好核貸沒問題，當天下午就打來婉拒。」擔心拖延對保交屋時間，顏博志跑去找建商求助，「找到第三家銀行才有錢貸給我，但條件是要在4、5天內完成手續，否則就得排隊等撥款。」他擔心第三家銀行又臨時不放貸，希望能在預售屋買賣合約加註寬限交屋時間，卻被建商拒絕，原本開心交屋的他，如今卻為房貸還沒下落苦惱。

事實上，顏博志的情況並非特例，他以朋友鄭小姐為例，去年5月在三重購買預售屋，卻遇到銀行滿水位，放貸審核轉趨嚴格，因財務狀況欠佳，更難借足房貸，又無法轉售解套，急得像熱鍋上的螞蟻，就怕最後斷頭出場。

▲顏博志投資不動產多年，首度遇到預售屋交屋找不到銀行辦房貸的窘境。

「今年房市太熱，我們撥貸量很大，又都集中在6、7、8、9月，就像突然下起大暴雨，只能拜託客戶排隊，讓雨慢慢排掉才不會淹水。」大型房貸銀行主管黃先生不諱言，這種情況下新案審核自然會更加謹慎保守。

水位達到警戒區的銀行以不收件、排隊撥款等方式調節，在房貸鬧錢荒現況下，其餘銀行則全面調高利率、嚴選客戶，「房貸地板利率仍然是2.185％，但現在普遍利率已經升到2.3％，甚至3％以上都有。」銀行房貸業務透露。

事實上，目前市面上各家銀行，包含樂天銀行、將來銀行，都針對信用狀況良好客戶祭出信貸優惠方案，像是將來銀行一段式年利率最低2.06％起，樂天銀行則是2.08％起，其他銀行卡友信貸也利率2.7％起方案，換言之，不動產放款逾錢荒，房貸利率比信貸高已非不可能。



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