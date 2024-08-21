明年房市將反轉？　「銀行雨天收傘」民眾排隊搶房貸

▲銀行滿水位頻傳，民眾買房得排隊搶房貸，造成一波延後交屋潮。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾排隊搶房貸案例在全台各地上演！今年以來房市價量齊噴，銀行主管形容像瞬間下暴雨，為避免觸犯《銀行法》第72之2條不動產放款天條，各家銀行無不暫停收件、排隊撥款因應，仍有水位的銀行則紛紛提高利率篩選客戶。限撥令起，房市面臨延後交屋潮，中古屋市場首當其衝大降溫，9月央行理監事會若再緊縮資金，不動產恐面臨流通性風險，專家認為明年房市有反轉可能。

「建商口頭上說盡最大努力協助，如果拖到交屋時間不會要我們付違約金，但是沒有白紙黑字寫下，還是讓人很不安心。」投資不動產實戰經驗豐富的專欄作家顏博志無奈地說，自己在北市中正區購買一間預售屋，近期正要交屋，卻遇到建商配合的銀行，接連兩家都表示滿水位無法放貸的窘境。

▲央行六月理監事會提升存準率緊縮資金，外界預估九月央行會再有限縮動作。圖為央行總裁楊金龍。

核貸趨嚴 銀行水位滿

「原先第一家銀行上午還說我條件好核貸沒問題，當天下午就打來婉拒。」擔心拖延對保交屋時間，顏博志跑去找建商求助，「找到第3家銀行才有錢貸給我，但條件是要在4、5天內完成手續，否則就得排隊等撥款。」他擔心第3家銀行又臨時不放貸，希望能在預售屋買賣合約加註寬限交屋時間，卻被建商拒絕，原本開心交屋的他，如今卻為房貸還沒下落苦惱。

▲受限《銀行法》第72之2條限制，銀行在不動產放款有不得超過所收存款及發售債權總額3成的天條。

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