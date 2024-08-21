忠孝橋風水有問題？命理師直言：橋邊房「攔腰煞」易出問題

▲忠孝橋被聯結車撞破。（圖／CTWANT）

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連接新北市和台北市的忠孝橋昨（20）日一早發生意外，一名聯結車駕駛載鋼梁，鋼樑掉落撞毀護欄，還波及橋下2車，所幸無人傷亡。命理師江柏樂表示，橋邊房子有「攔腰煞」，風水不佳。

據《NOWnews》報導，風水師江柏樂表示，橋邊和捷運軌道的房子有「攔腰煞」，又稱「環刀煞」，而正對橋墩3、4樓又最嚴重，「攔腰煞」依方位不同，會傷財，或是影響腳筋骨、肝肺、心臟等，房價也會較便宜。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，以科學上來說，聯結車翻覆事故較罕見，但還是有風險，「攔腰煞」房有通風、採光、噪音、震動的問題存在，較不受民眾青睞，就算裝了氣密窗，效果還是有限，3、4樓房價更是一般行情的8到9折，有可能更低。

陳傑鳴建議，不建議買這類房子，不過捷運高架跟一般橋墩又不同，雖然有相同問題，但捷運有利多，首購族能買捷運沿線宅，等房價上漲再拖手換屋。

至於忠孝橋會修多久？新北市政府工務局說，養工處並邀請專業技師到場進行檢視，初步研判主體結構沒有受損，後續將積極辦理修復工程，初估約需2個月，但會在安全無虞之下儘量縮短時程，以減少對附近交通衝擊。而對於這次拖板車肇事造成的相關損失，市府一定會嚴以究責，並提出相關賠償責任。

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