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曾清出2噸垃圾！「米奇屋」轉型「無限可能透天」　要賣1300萬

記者張雅雲／高雄報導

高雄之前有間「米奇屋」，因屋主長期在屋內堆積雜物，老鼠、蟑螂常爬上陽台，甚至竄到鄰居家，附近居民超崩潰，2022年在環保局協助下清出2噸垃圾，打掃完成後空置至今，近期重新以「無限可能透天車墅」為名，開價1300萬元求售，相當勵志。

《地產詹哥老實說》EP219／房屋詐騙手法再更新！　有心人1招將你的房「占為己有」

▲▼高雄,三民區,米奇屋,科工館站 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄之前有間「米奇屋」，近期重新以「無限可能透天車墅」為名，開價1300萬元求售。（圖／記者張雅雲攝）

「米奇屋」位於三民區克武路巷內，過去因屋內堆滿垃圾、雜物，鄰居難以忍受，只好報請高市環保局處理，清除時老鼠到處亂竄，還下起「蟑螂雨」，最後清出2公噸垃圾。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲屋主委由仲介銷售，今年之前開價1368萬元已調降。（翻攝自住商不動產官網）

在地仲介透露，2022年8月米奇屋清理完成後，屋主最高曾開價1600萬元出售，因無人問津，去年已暫停銷售一段時間。

今年該透天以「光武國小無限可能透天車墅」為名，在房仲網重新出售，根據銷售資料，地坪17.2坪、建坪38.89坪，屋齡36年，為地上3樓、地下1樓透天住家，開價1300萬元。

▲▼高雄,三民區,米奇屋,科工館站 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該區鄰近台鐵科工館車站，距輕軌科工館也不遠。（圖／記者張雅雲攝）

負責銷售的住商不動產永康東橋加盟店業務賴若語透露，屋主委由仲介銷售，之前開價1368萬元已調降，近況則不便透露，當初打掃完成後就空置至今，目前已無人居住。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智指出，該區周邊有鐵路地下化的綠廊帶，旁邊就是台鐵科工館車站，距輕軌科工館也不遠，九如路商家林立，各項生活機能相當發達，區段發展前景看好。

▲▼高雄,三民區,米奇屋,科工館站 。（圖／記者張雅雲攝）

▲周邊有鐵路地下化的綠廊帶，各項生活機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

該區以透天住家、公寓為主，透天屋齡 30~40年，地坪都在20坪上下，依屋況不同，價格約為1300~1500萬元之間，多為自住客持有，近年釋出量也不多，至於公寓2樓以上，依屋況不同，成交價介於15~20萬元之間。

與周邊透天開價相比，陳揚智說：「米奇屋位於6米活巷，價格算是相當平實，不過後續入住，屋況還需一筆整修費用，就看民眾接受度。」

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關鍵字：米奇屋高雄透天科工館站住商台灣房屋

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