被低估的黑馬！桃園內壢補漲可期　公園捷運宅「織未來」3字頭倒數

▲桃園鐵路地下化＋遠東集團開發利多，平均3字頭的內壢有望補漲，坐擁強大商圈機能的「織未來」因而備受矚目。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／桃園報導

全台房價持續上揚，根據最新一期清華安富房價指數顯示，今年四月全國房價比去年同月上漲了10%，而六都之中，以桃園市漲幅達12.5%位居第一。目前交易熱區如中路、經國、小檜溪皆已坐5望6，再再彰顯桃園房市的強勁勢頭。

▲桃園鐵路地下化＋遠東集團開發利多，內壢蛻變指日可待。（示意圖／桃園市都發局）

2024上半年，六都房市交易量創下13年來新高，尤其桃園市表現最為突出，家戶購屋比達2.6%，代表每100戶中，有超過2戶買房；財經專家黃世聰對此說明，因為桃園房價在國內都會區中相對合理，隨著基礎建設完善、生活機能逐步到位，磁吸雙北「脫北者」移入，加上包括國內外AI科技大廠在內的投資進駐，以及市政府的優渥社會福利政策，帶動人口快速成長，推升買盤，房價也屢創新高。

▲▼內壢生活機能成熟完備，但房價比桃園、中壢親民。（圖／記者謝婷婷；以下同）

人口紅利助攻，桃園12行政區的房價齊步上揚，眼看中路特區直奔6字頭、中壢青埔特區衝上70大關，在外溢效應下，生活機能成熟完備、平均落在3字頭，屬於桃園核心房價凹陷區的「內壢永豐生活圈」，補漲空間更值得期待。黃世聰分析，桃園鐵路地下化完工通車後，內壢車站將轉型為商業大樓，搭配遠東集團預計斥資近百億興建的亞東醫院桃園分院、購物商場與國際會議中心等設施，未來將迎來嶄新風貌，可望啟動落後補漲及比價的行情，成為下一匹房市黑馬。

▲「織未來」佔地2476坪，擁有環繞400米林蔭步道。

建設題材注入發展動能，桃園內壢翻轉蛻變指日可待，區域推案詢問度也隨之攀升，近期又以位於永豐生活圈的「織未來」備受矚目。專案副理賴科佑表示，佔地2476坪的「織未來」是內壢永豐生活圈中，唯一四面臨路且基地方正的建案，為了鞏固居住安全，特別採用Alfa Safe柱中柱的結構工法。

▲Alfa Safe柱中柱工法，耐震韌性相較傳統柱有效大幅提升。

賴科佑進一步指出，「織未來」距離捷運紅線桃園醫院站預定地約550公尺，擁有面公園景觀優勢，並規劃環繞400米林蔭步道，戶戶皆有舒適的棟距視野，能享受桃園區、中壢區、八德區的全面市景。目前主推45坪四房，擁有寬敞的客餐廳空間、有後排櫃的廚房，房間部分則有完整收納空間；另也用心規劃16項全齡化奢華公設，滿足全家人住的需求。

▲▼「織未來」主推為45坪四房，客餐廳寬敞、房間也有完整收納空間。

展望大桃園城市藍圖，內壢永豐生活圈，坐擁商圈、交通、醫療和公園綠地，可望成為下一個起飛的房市新熱點。公園捷運宅「織未來」3字頭最後倒數，把握時機卡位，讓一家人輕鬆擁有質感生活，也提前佈局未來增值利多。