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高雄包租公！3絕招買保值好屋　存5房月收18萬

佘博文認為，房市多頭期更要謹慎評估、精挑保值好房。

▲佘博文認為，房市多頭期更要謹慎評估、精挑保值好房。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國立中山大學國際金融研究學院助理教授佘博文對投資股市興趣缺缺，倒是對房地產充滿熱情。9年前他開始在高雄置產，如今手握5間房產，市值漲至近7千萬元，與入手成本相較，翻了近1倍，月收租金則達18萬元，佘博文透露買進保值好房的3大絕招。

「現在房價高到蠻嚇人的，我認為北高雄新房5字頭就能考慮出手了。」國立中山大學國際金融研究學院助理教授佘博文說，今年這波暴漲的房市，只能用「勢不可擋」形容，尤其南台灣上漲斜度更為明顯，「短期內要看到房價下跌的機會不大；不過想進場也是要謹慎評估，一定要找能保值的物件。」

「大方向一定是沿著軌道找房，只要是捷運和高鐵都算；再把範圍縮小到重大建設和生活機能強的商圈，接著，評估未來的生活型態。」9年前，佘博文開始在高雄置產，如今是手握5間房產、月收租金18萬元的包租公。

佘博文強調，只要懂得掌握3大方向，錯看的機率就會降低許多。事實上，近年房價漲不停，佘博文陸續買進的房產總市值，已從3千多萬元暴漲到7千萬元，「貸款利率低，對我來說，只要租金能Cover房貸就足夠；尤其南台灣房價基期低是優勢，瞄準A級物件，長期持有的勝率高。」

他透露，買進的首間出租房是總價580萬元、權狀40坪的3房物件；根據實價登錄顯示，2015年小港站平均單價約16.4萬元，統計今年1到5月，平均單價則來到23.3萬元，上漲逾4成。問他選擇小港站的原因？「旁邊有小港機場和捷運站，價格有支撐力，況且當時單價僅1字頭，價格基期低，上漲空間大。」佘博文解釋。

不過，近年台積電南下設廠，南台灣房價一飛沖天，身為高雄人的他反倒興趣缺缺，「買房有地域性，要熟悉當地的居住習性；科技園區周邊房價漲幅大，但若是要長居，市中心的生活機能強，能住得更舒適，所以那邊不會是我首要考慮的地點。」

「房地產相較其他金融工具，最大優勢是避險；價格短時間會波動，但以長期角度來看，是穩定的資產。」佘博文同事、國立中山大學國際金融研究學院助理教授彭聰敏說，在政府政策大力扶植下，高雄已經是人口輸入型城市，佘博文買進的房產生活機能強，都是只要走路5分鐘就能到達捷運站的搶手貨，眼光精準。


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