大咖建商出手！中石化高雄4筆精華地全標出　入帳逾76億

▲中石化發布重訊，標售亞灣、楠梓區共4標土地，沒想到22日4標全部標出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

看好高雄未來發展，中石化（1314）啟動資產活化，標售亞灣、楠梓區共4標土地，合計約8858坪，總底價達59.8億元。今（22日）4標全部標出，總標售金額達76億1651萬元，溢價高達27%，揮出久違的全壘打。

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中石化委託戴德梁行辦理高雄土地標售案，共有4筆標件，原定標件1、2為22日進行土地標售，標件3、4則為9月5日另行標售，日前突然公告，標件3、4提前至22日，與標件1、2同時開標。隨台積電、輝達、AMD先後投資高雄，帶動高雄房市議題持續升溫，中石化趁熱持續出售土地。而4標土地也均成功標出。

最受矚目的亞灣區土地，由於基地緊鄰205兵工廠區段徵收開發區，還有捷運紅線凱旋站、夢時代購物中心等，地段潛力佳，陸續吸引華友聯、隆大等重量級建商進場。

華友聯3月才以每坪85萬元取得中石化亞灣2362坪土地，此次再度標下經貿段五小段2-1地號，以總價20.6億元得標，換算單價88.24萬元，而隆大營建也攜手海悅、陳姓自然人名義取得經貿段五小段2地號、2269坪土地。

隆大營建副董事長陳又齊指出，去年11月隆大以每坪72.8萬元，取得中石化經貿五小段1地號2124坪住宅建地，此次再度取得附近的建地，2塊地都將採先建後售，此次取得的土地，最快2年後才會動工，目前尚無明確規劃。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，觀察中石化70期重劃區的土地標售案，標出土地單價約落在7~8字頭，若以之前標售案來看，此次標售案價格合乎市場預期。

項次 位置 面積（坪） 底價 得標金額 得標人 標件一 楠梓區惠民段16、17地號 3795.8 約17億 28億4686萬 遠雄建設 標件二 前鎮區經貿段五小段2-1地號 2341.3 18.5億 20億6599萬 華友聯開發 標件三 前鎮區經貿段五小段2地號 2269 17.7億 18億8366萬 隆大55%、海悅30%、陳姓自然人15% 標件四 前鎮區憲德段二小段3地號 454.9 6.6億 8.2億 自然人

▲中石化土地標售。（ETtoday製表）

遠雄則是得標中石化位於楠梓惠正街的3795坪土地，得標金額28億4686萬元，換算每坪單價75萬元，溢價高達67%。謝哲耀表示，楠梓近期受惠台積電效應，房地雙漲，此次取得也算符合區域行情。

而中石化其中一塊前鎮區憲德段二小段3地號土地，面積約454.9坪，底價6.6億元帶建照，換算每坪145萬元，為此次標售中單價最高的土地，22日也成功標出，得標人為自然人，得標金額8.2億元，換算單價達180.25萬元，創前鎮區地價歷史新高，外界預估，未來該地若推案，開價至少也要45萬元起跳。

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