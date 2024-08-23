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交屋族憂貸款碰壁　建商指：1情況下有保留水位

▲▼高雄,下半年,房市,京城,上揚,疫情,首購。（圖／記者陳建宇攝）

▲央行大動作祭「限貸令」，讓不少即將交屋的消費者心慌，擔心貸不到款。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

央行大動作祭「限貸令」，讓不少即將交屋的消費者心慌，擔心貸不到款。不過，建商業者透露，只要是土建融的合作銀行，基本上都有預留水位，供之後客戶申請房貸使用，只要客戶信用沒問題，不至於貸不到款，不需太過擔心。

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中央銀行近日大動作祭出「限貸令」，證實近期已邀34家銀行座談，籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資需求前提下，自主控管不動產貸款總量，並在9月6日前提改善報告，共同改善信用資源過度集中不動產貸款情形。

事實上，近來市場已傳出部分銀行排隊等撥款、VIP客戶才放款或者不接新案等訊息，如今央行再下緊縮命令，讓不少購入預售屋並即將申請貸款的消費者心慌，擔心貸不到款。

不過，有建商業者透露：「銀行跟我們說，只要是土建融的合作銀行，基本上都有預留水位，供之後客戶申請房貸使用，只是客戶信用沒問題，不至於貸不到款，不需太過擔心。」

▲▼租屋，鑰匙，買房示意圖。（圖／CFP）

▲建商業者表示，只要是土建融的合作銀行，基本上都有預留水位，消費者不用太擔心貸不到款。（示意圖／CFP）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，這就是「土建融轉分戶貸款」的概念，分戶房貸總體金額更大、貸款時間長，利息賺更多，過去銀行都偏向這麼做，現在也不例外，不過要注意的是，流程上是銀行分戶貸款的錢先下去，之後才收到建商土建融的款，也就是說在這過程銀行還是有放貸水位上升的壓力。

不過，黃舒衛也提到，以當前的情況來看，銀行確實會優先試法解決，並加速辦理取得使照近6個月的交屋中個案，再來研究改善計畫，看如何瘦身，至於一般中古市場就比較尷尬了，也是這波央行限貸令之下影響最大的。

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關鍵字：央行限貸房貸銀行建商交屋買房黃舒衛

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