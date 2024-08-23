購屋族怕貸不到款！　律師建議「合約加1條款」避免違約

▲許多人擔心貸不到款。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

近期傳出銀行針對房貸祭出限貸令、延後撥款及調高利率，讓不少買屋族和購屋族擔心卡關交不了屋。知名律師林智群發文表示，貸款一旦下不來，面臨到最大的問題就是違約，所以買家不妨在合約上加一個條款，即「貸款申請不下來，得解除合約」，避免陷入違約麻煩。

央行總裁楊金龍日前找34家國銀「喝咖啡」，要求銀行對不動產授信提出「自主管理」的規定，並要求未來一年按季繳交減量計劃書。此舉被市場解讀為「限貸令」，也讓不少民眾擔憂貸不到款。

林智群透過臉書粉專發文表示，近期有購屋族碰到銀行貸款下不來的狀況，以前是銀行拜託民眾借錢，現在是貸款要排隊。而貸款若下不來，最大的問題就是違約，幾百萬元會被屋主沒收。

因此林智群建議，買家不妨在買賣合約上加上一個條款，即「貸款申請不下來，得解除合約」，以避免陷入違約的麻煩中。

針對外界擔憂，金管會銀行局副局長林志吉22日指出，經過相關了解後，確實有銀行收到客戶申訴，不過銀行多稱沒有限貸令，只是「等待期比較久」，會加快處理或向客戶委婉說明。央行也強調，對於「銀行自主管理不動產貸款總量」，不會影響自住與都更需求。