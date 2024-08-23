繼承50年祖厝「砸1000萬重蓋」還是買新房？　一票選前者

▲原PO猶豫該不該打掉重蓋。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，祖宅是50年的透天厝，位於桃園龜山，地坪50坪，建坪100多坪，猶豫該花1000萬元打掉重蓋，還是要直接買一間桃園新房，對此，信義房屋專家表示，現在房子貴，如果要買新的一定會比較小間，不過重蓋要花一筆大錢，還要處理很多雜事，買房子相對比較簡單。

有網友在Dcard發文，「大家會想把老家房子打掉重蓋還是買新房？」祖宅是一間屋齡50幾年的透天厝， 地坪50坪、建坪100多坪，在龜山市區，目前沒人住，爸爸每周會回去打掃，「老爸說我要的話直接過戶給我，但如果要打掉重蓋，要我自己處理。」

他想到之後會結婚，女友也覺得房子有點舊，因此計畫打掉重新蓋，「自己也覺得五十幾年了，上面管線又有問題」，預計費用為1000萬元，不過他也很猶豫，還是直接買一間新房，不過坪數跟價格換算下來，一定比祖宅還要小且貴，想要大一點的房子，基本都是2000萬元起跳，「好處是不用管重蓋過程的事情。」

▲想買大一點的房子，無奈價格負擔不起。（示意圖／資料照）



貼文曝光，一派網友認為重蓋就好，「覺得重蓋比較好，先把現在的樣子紀錄好後打掉重蓋，房子又是新的可以住很久很久，安全項目也比較現代比較安全」、「請人來評估結構安全，也可以先除去原先裝潢變回毛胚屋，如果沒有安全疑慮加強樑柱即可，水管路電線重新鋪過」、「建議重新裝潢，重蓋非常非常貴，現在很缺工！正在蓋房子的苦主」。

但也有網友指出，「拆併建的費用其實並不低，如果不是像建商那樣蓋來賣，一般人自地自建是一筆不小的數目，更何況你工程要自己談（會心很累），拆建還有一些公家流程要跑，這些也都是時間成本，建議是買新房，祖宅可以先放著」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果買新的房子，一定會比較小間，「而且地點越好越小間」，不過如果買新大樓的房子，會有管理員可以幫忙收包裹，透天厝就沒有這項服務，且若要打掉重蓋，後續要處理的事情比較多，花費的金額也可能比原先預設的更高，「直接買新房子相對比較簡單。」