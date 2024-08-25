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醫師買得起1.2億豪宅？蘇一峰曝：從醫只有3條路能發大財

▲豪宅,室內。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳佩琪賞億級豪宅掀議。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳風波，近日又傳出妻子陳佩琪去看1.2億元的豪宅，引發外界質疑；柯文哲昨（24）回應，他和太太都醫學院畢業且工作30幾年，要買1億元的房子不困難。對此，胸腔內科醫師蘇一峰表示，大科醫師在醫院工作，不可能買得起1.2億的房子，「就算2個醫師加起來也很難」，只有從政、經商或當側翼網購帶貨，否則不可能發大財。

蘇一峰昨（24）晚間在個人粉專發文表示，台灣現在這一代的大科（內科、外科、婦產科、兒科、急診等5大科）醫師在醫院工作，就算工作一輩子，不靠長輩幫助，單靠領的薪水根本不可能買一億二的房子，且就算2個醫師賺的錢加起來，想要買上億房，也非常困難！

蘇一峰指出，在醫院上班當救人的醫師，除非走別條路，像是從政、經商，或者當側翼網購帶貨賺錢，不然根本不可能發大財！蘇一峰還補充，「健保點值時代已經不一樣了，健保讓救人的大科醫師跑光光」。

對此，網友紛紛留言回應，「年輕醫生還擔心貸款下不來，買不了三房的房，真的很可憐」、「有做自費的外科要買上億豪宅應該是沒問題」、「現在當醫生不如去當工程師」、「豪宅不是受薪階級能買的」、「整形/醫美醫師，病患很多地方都要自費，這領域醫師比較有可能買得起豪宅」。

關鍵字：蘇一峰柯文哲豪宅

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