租給一群台大學霸！「不知1常識」怒討賠償　老實房東傻眼

▲學霸租客鞋子髒了，竟要求房東要賠償。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「樓梯間不能堆放雜物是常識！」一名女網友透露，爸媽以月租2萬7000元租給台大學生，這價錢其實壓得很低，體諒學生在外生活不容易，豈料最近他們來投訴，放在樓梯間的鞋子髒了，要房東賠償，甚至拿出法律條文威脅提告，讓原PO難以接受，「高學歷真的等於好人品嗎？」

一名女網友在Dcard表示，爸媽在信義區有一間房子，他們認為學生租房不容易，把租金壓得很低，30坪月租2萬7000元可申請租屋補助，後來也順利租給幾位台大學生。

他們入住後問題不斷，像是常常晚上開趴吵到鄰居，直到最近發生一件讓原PO一家傻眼的事件，樓梯間本來就不能放東西，但他們總是把鞋子堆得滿滿的，爸爸早已提醒，不過他們沒理會，加上鄰居沒有抗議也就算了。

豈料某天，他們來說樓梯間的鞋子髒了，要身為房東的爸媽賠償，否則就要提告。一番話讓原PO相當氣憤，「樓梯間不能堆放雜物是常識，鞋子髒了不是應該自己負責嗎？」況且怎會怪到房東頭上呢。

對此，原PO才開始意識到，「高學歷真的等於好人品嗎？難道讀書好的人就可以蠻不講理，甚至用法律來威脅別人嗎？」最後原PO更感嘆，做人是不是不能太過善良？希望大家能給一些建議。

底下網友搖頭直呼，「去告訴教授，罰站30秒，鞋子放外面髒了不會自己洗嗎？準備漲房租趕人吧，不然屁事只會更多」、「你爸：好的歡迎提告，下個月房租48800元」、「其實從一開始的善意提醒被無視已經知他們不是好租客，有人品的知道自己打擾了別人一定比你們更緊張，連互相尊重都不懂的人，就不應該被尊重」、「我們社區有處理過這種事，貼『公寓大廈管理條例第十六條第二項』公告請大家不要放物品在樓梯間」。