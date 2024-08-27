建商補庫存「北屯買最兇」　千坪地磅站也傳合建

▲過去北機捷的千坪地磅站，也傳有建商將插手合建。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

上市櫃建商大補土地庫存，前8月全台上市櫃建商在台中購地超過2萬坪，其中就有1萬餘坪位在北屯區，購地金額近百億元，與台中市其他區域相比，買超幅度達50%以上，信義房屋專家則透露，過去北機捷的千坪地磅站，也傳有建商將插手合建。

《地產詹哥老實說》EP219／房屋詐騙手法再更新！ 有心人1招將你的房「占為己有」

據台中市不動產開發公會市調委員會統計12家上市櫃建商今年台中購地情形，總購地面積約為2.34萬坪、總購地金額242.6億元，若以行政區劃分，北屯區總購地面積共10548坪居全市之冠，第二為豐原區5484坪，第三為南屯區4542坪。

若以購地金額排序北屯區的總購地金額96.3億元依舊排在全市第一位，其次則為南屯、西屯、豐原，從不動產最上游的土地交易就能嗅出房市風向。

▲前8月上市櫃建商獵台中地一覽表。



台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「觀察北屯區的土地交易熱點集中於14期、機捷、4期，尤以14期土地賣出7880坪為最大宗，而機捷特區今年交易面積雖不及14期來的多，但土地價格漲幅卻更為明顯，其中業界討論度最高的就是新美齊以每坪152萬元搶下溝背段土地，與鄰地單坪113~118萬元價差約3成。」

其實早在去年10月份台中市區段徵收配餘地標售中，機捷土地脫標4筆共8396坪，其中3位得標者即為上市櫃建商及其關係機構。

▲業界討論度最高的就是新美齊以每坪152萬元搶下溝背段土地，與鄰地單坪113~118萬元價差約3成。（圖／記者陳筱惠攝）

北屯區在14期、機捷等重劃區領軍下，步入換屋型的新富聚落發展，目前14期預售高標價格由「大陸豐莚」率先頂上8字頭天花板、11期「國泰仰薈」也創下73萬元的區域新高。將北屯整體行情向上抬升，連帶鄰區的機捷特區價格也推向6字頭水位，包括「大城光年」、「惠宇大悅」、「寶輝The Springs」、「富宇鉑金大苑」等案都出現多筆6字頭實登紀錄。

▲目前14期預售高標價格由「大陸豐莚」率先頂上8字頭天花板。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋北屯松竹店經理吳俊霆則分析：「機捷特區在民間企業商家持續開設下，生活機能一日勝過一日，而過去在北機捷的地磅站千坪土地，也傳出合建消息，雖未有實際成交揭露，但市場也已蠢蠢欲動。」

整個大北屯新興重劃區包含單元10、單元12、還未開發的單元13重劃區，串連起來，目前機捷特區新成屋漲幅有逐步跟上預售屋腳步。

《地產詹哥老實說》EP219／房屋詐騙手法再更新！ 有心人1招將你的房「占為己有」

信義房屋更多相關新聞

