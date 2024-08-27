義昌興建設堅持走屬於自己的建築之路　期待未來「講義」待續

▲「精蒔講義」是義昌興建設第21號開發案，持續延續「居住機能優先」的本質。（圖／3D外觀示意圖）

圖、文／富比士地產王

「現在不買就買不到，以後不買就買不起」，近期的買房現象，去年下半年新青安政策加上低自備的建案造成了排隊抽號碼牌才能選房的「盛況」，區域價格不斷墊高，因應低總價思維，坪數愈蓋愈小，一群真正想買房自住的自住客買不起，換屋族賣了屋，又付不起現今的房價，正常的房地產體質，說健康嗎？興許是一群不健康的人炒作而成的「亂象」。

你是要自住嗎？回歸到真正的需求面，穩健體質的建商，不隨波逐流，不聞風起價，從購地後，真正懂得珍惜這塊土地，知道什麼才該是生活必要的本質，從建造一直到成屋，將心比心，「如果我是你」，住在這裡，我想享受到什麼樣的生活，懂得換位思考，想必這才是一家真心且踏實，落實給予住戶最好生活的優質建商。

▲回到「家」最初心的本質，而非將就有「住」就好，義昌興建設落實給予住戶最好生活。（圖／樣品屋陽台）

義昌興建設至2011年起推出了系列「講義」的案名，本著時代一直在變，堅持的信念卻不曾改變，承目前的房市趨勢，過度包裝的社會氛圍，如何回到「家」最初心的本質，而非將就有「住」就好。我們可以符合現代居住應該要增加的便利性，或是人性化的設計，但不該盲目跟隨，創造出不合乎生活，甚至用過度的包裝，欺瞞購屋族，雖然達到了行銷目的，逢迎了置產或投資客的短利收益，卻著實忽略了自住客合理的購屋環境及真正的需求。

▲義昌興建設持續的「講義」從講義理、藝術、意境，15年建築軌跡，累積了 21號建築作品，圓了700個家庭的夢想。

「精蒔講義」是義昌興建設第21號開發案，延續一直以來專注「居住機能優先」的本質，自購地起始，即以居住者入住當下就必須是「好住」為最高考量，不以未實現的憧憬做為廣告訴求。在建築開發的各個階段，建築規劃、建材選用、營建工程、售後服務，皆以「務實」為首要原則，以「精心」為實踐方針，打造一棟棟精實的現代住宅建築，迄今「精蒔講義」已即將進入完銷階段。義昌興建設未來將會再有第22號作品、第23號作品…..，持續的「講義」從講義理、藝術、意境，15年建築軌跡，累積了 21號建築作品，圓了700個家庭的夢想。義昌興建設不是大型建商，但尊重各個專業領域，不同價值觀的每種體現。謹守不隨波逐流，不應巿場作派，始終堅持走屬於自己的建築之路，「陌生感，是每位知己對我們的印象」只要真心理解義昌興建設，自然懂得一路走來，初心不變，始終用情堆疊出最美好的生活，讓住戶深刻體會每份堆砌的感動。



