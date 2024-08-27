主人不收紅包「入厝禮能送什麼？」　網大推1物：覺得很好用

▲入厝禮要送什麼？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果到別人的新家作客，常會準備入厝禮，近日就有女網友發文表示，小姑一家人買了新房，應該要送什麼入厝禮比較好呢？她想過送紅包，但對方肯定不會收，所以想知道眾人想法。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「入厝送禮」為標題發文，提到她和小姑一家人感情不錯，平時都會聚會聊天。由於小姑一家買房了，所以她就想知道，應該要送什麼入厝禮會比較好？或說大家會想收到什麼入厝禮呢？

原PO透露，因為小姑肯定不會收紅包，所以她想送一些實用的東西，像是陶瓷碗組、放鑰匙的盤子等，請大家給一些建議。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「入厝超怕家人朋友們送禮，因為對自己家裡的家電有一定的喜好，所以有先表明若要送禮可以先問我有缺什麼，不然希望都是空手來，一起吃個飯開心就好」、「毀了別人新家最好的方法：送她一堆精緻碗盤組，塞爆她收納空間又不能丟，真的超可怕」。

其中不少網友建議送禮券，「千萬不要送家電，現金不妥的話，可以送禮物券。記得要送『通路』的禮物券，不要送單一品牌或店家的」、「我會比較想要實用的東西，最好是消耗品，紅包或禮券也行」、「禮券保證沒問題」、「我們收到LINE禮物的百貨公司禮券，覺得很好用，可以挑自己有需要的東西」、「我自己覺得禮券好實用，好希望大家都送禮券，買日常用品可以用好幾次」。