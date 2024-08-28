廢墟風透天開2280萬驚呆網友　就問「屋內有藏金條？」

▲有仲介在臉書銷售小港透天，開價2280萬元引來超多網友議論，眼尖網友發現屋內貼有郭富城海報。（圖／翻攝自Facebook／大高雄房屋買賣網）

記者張雅雲／高雄報導

雖然近年高雄房價飆漲，動輒千萬元起跳，不過有仲介在臉書銷售小港透天，開價2280萬元引來超多網友議論，在留言一面倒嫌貴。該透天強調需整理、大地坪，網友紛紛直言像極一個廢墟，這是「需打掉」風格，還是裡面可能有藏金條？

《地產詹哥老實說》EP219／房屋詐騙手法再更新！ 有心人1招將你的房「占為己有」

臉書粉專《大高雄房屋買賣網》有仲介PO文求售小港透天，並直言需整理，該物件位於小港宏平商圈民義街，地坪49.8、建坪48.7坪，屋齡47年，開價2280萬元，換算地價單坪45.7萬元，主打大地坪好規劃。

不料物件一PO上網，引來超多網友議論，在留言一面倒嫌貴，網友分析，「是不是多打一個『萬』，像極一個廢墟，有探險價值？」、「搞得像鬼屋賣2000？想錢想瘋了？」、也有人認為，這叫「需打掉」，有網友反串直言「很便宜繼續賣。」、「裡面可能有藏金條？」

▲仲介PO文求售小港透天，並直言需整理。（圖／翻攝自Facebook／大高雄房屋買賣網）

沒想到有眼尖民眾發現屋內貼有海報，網友歪樓問「買這間不只房子原汁原味，連郭富城海報都原汁原味，贈送給你喔。」、「貴在這張海報。」

住商不動產高雄小港餐旅加盟店副店長余曾旭表示，宏平商圈是小港早期發展的商圈，生活機能發達，從早到晚都有消費人潮，菜市場、學校、公園、行政機關等附近都有，有不少住宅、又有工業區，集市條件優越。

▲宏平商圈是小港早期發展的商圈，生活機能發達，從早到晚都有消費人潮。（圖／記者張雅雲攝）

該區有不少透天住家，屋齡大多40~50年，因建物老舊，大多價值不高，單看土地的話，單坪落在35~40萬元左右。

余曾旭指出，以地價來看，宏平商圈是小港最精華地段，可建地十分有限，部分住家因屋齡較高、屋況又差，需要重新翻修才能入住，至少要花數百萬元整理，前置成本相當驚人，因此拉長待售期。

《地產詹哥老實說》EP219／房屋詐騙手法再更新！ 有心人1招將你的房「占為己有」