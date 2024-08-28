亞昕五度出手布局14期　砸8.25億買榮德段千坪地





▲上櫃建商亞昕集團（5213）第五度加碼台中北屯區14期土地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

看好房市，上櫃建商亞昕集團（5213）第五度加碼北屯區14期土地。5月才以總價8.5億元，拿下崇德19路上約1162坪土地，8月再砸8.25億元，拿下榮德段1117.4坪土地。業者表示未來將持續整地。

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亞昕集團（5213）公告取得台中市北屯區14期榮德段317~321塊地號，共計1117.4坪，總價8.25億元，單價落在78.32萬元，也是該集團第五度出手14期土地。

對此，亞昕集團土地顧問張維珍表示：「此次取得的榮德段土地，基地位於榮德路、后庄路角地，臨14期最漂亮的榮德路水岸及綠海，生活氛圍是14期最優雅的一區，目前該塊土地尚未有推案排程、產品定位，將隨市場狀況而定。」

▲該塊土地已經是三面臨路基地，惟右邊、下方都有地政局持有的土地。（圖／紀石圖創工作室）

據了解，該塊土地已經是三面臨路基地，惟右邊、下方都有地政局持有的土地，對此張維珍則說：「未來市府有標售一定會參與，力求基地最完整。」

大量布局北屯區，張維珍透露：「看好台中房市剛性與置產需求，明年會率先推出5月取得的洲際段新案，也因洲際段是相當熱鬧的商業區，因此將推出小坪數產品，以及集團也積極布局市中心，明年也將會推出麻園頭案。」

▲即便目前政府打房動作頻頻，但台中土地市場尚未明顯降溫。（圖／記者陳筱惠攝）

資深土開則說：「近期台中重劃區有不少創價的土地交易，包含新美齊大手筆砸下13.799億元搶下機捷特區溝背段50、51地號，合併約908坪土地，拆算單價落在151.87萬元，大陸建設拿下13期千坪土地，都被作為房市指標，而此次亞昕取得單價78.32萬元相對落在行情內，預計未來推案坐7望8是基本盤。」

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