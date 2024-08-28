社區規定「大廳限用1.5小時」！他待2小時被趕怒：月繳3千管理費欸

▲住戶使用大廳區限1.5小時。（圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

有網友貼出住家社區的新公告，大廳是社區的門面，嚴禁住戶把沙發區當自家客廳使用，規定住戶使用限1.5小時，他看了超不爽，每個月管理費近3千多元，還不能使用公共空間，與管委會吵起來，總幹事則說「不爽你可以搬走」，貼文曝光，網友認為事情不單純，「一定有人長期霸佔公共空間蹭冷氣吧」。

有網友在PTT發文，「管委會不讓待在大廳？」好友住在台北某社區，最近貼出新公告，大廳沙發區是短時間會客訪談用的，嚴禁當自家客廳使用，為維護住戶權益，並維持公共設施品質水準，住戶使用限1.5小時。好友看到公告後一肚子火，每個月繳近3千元的管理費，「憑什麼限制公共空間的人身自由？」

好友氣得跟管委會吵架，總幹事則說「不爽你可以搬走」，於是好友決定挑戰管委會，在沙發區待了2個小時，管理員勸導離開，不然要報警，好友也沒在怕喊「你報警阿」，但管理員不敢報警，雙方不歡而散。

原PO透露，「我朋友是說，他等大樓管委會提告，或是有人對他動手，他搜集到證據再提告」，他勸好友別在意，鬧下去沒好處，「我是覺得這棟大樓管委會搞這東西是滿離譜的，但是我也不懂法律，不知道該怎麼幫我朋友？」

▲原PO貼出社區公告。（圖／翻攝自PTT）



貼文曝光，有網友認為不合理，「有點好笑，住戶待超過1.5個小時又怎樣」、「路人不行，住戶想待多久都可以吧」，「管委會突然公告這事本身就不合理，規約可不是管委會說了算，要決議的」、「首先你要看管委會是否有開會，有開會也要有這個提案，而提案又要有區分所有權人2/3出席，2/3同意，才能提出此規定，沒有就沒權力」。

而其他網友則認為事出必有因，「公告寫成這樣，一定是有人把大廳沙發當速食店，蹭冷氣還不戴耳機爽看劇」、「就是會有吹公共冷氣的窮鬼」、「你如果遇過一群人霸佔一整天吹冷氣聊天，你就會舉贊成票了，而且1.5小是也夠久了吧」、「應該前面是有人佔著大廳，搞得大家都不舒服」、「這種一定是前面有住戶搞些奇葩事才訂出來」。