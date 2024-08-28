實測一級能源冷氣「24小時不關」　收電費單臉綠！一票卻喊便宜

▲原PO分享實測結果。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

炎炎夏日，恐怖的除了高溫、大太陽，很多人也怕收到電費帳單，一名網友實測一級能源冷氣24小時不關機的電費，日前收到最新一期的電費單，應繳金額為5246元，雖然覺得貴，但夏天不開冷氣真的受不了。對此，不少網友認為很便宜了，「我家兩萬多」、「還好啦，一天才八十幾塊而已」。

臉書「爆料公社」貼出一名網友的貼文，實測家裡的一級能源冷氣，24小時不關機電費，日前他收到電費單，金額為5230元，加上公共電費15.4元，總金額為5246元，「好貴！但是不開會熱爆」。

貼文一出，許多網友認為很便宜了，「上期5000，這次電費9千多」、「我這次一萬多」、「怎麼會貴，一天才80多元，如果中暑了看醫生，一次就要好幾百」、「花5000多元續命值得，不要忘記夏天的命是冷氣給的」、「很正常啊不貴，開24小時壓縮機會常運轉，而且夏季電費又貴又漲價了」、「如果2個月為一期，平均一個月才2600左右，我個人是覺得不貴」。

底下也有不少網友分享自家的電費，「屏東熱翻了，我家客廳開好幾天的24小時給狗吹，電費兩千多」、「我們家有小孩之後24小時不關持續2個月，還有電扇24小時，空氣清靜機24小時，還有熱水壺，這樣兩個月才1800欸」、「我家開24小時，但只開房間的冷氣一級，這期也要3605元」、「豬隊友說不關比較省電，出門也不關，電費5900元，以前都3000以下」。

也有網友感嘆，這次的電費漲價很有感，「我都不敢開，因為真的好貴，我下班都先去小7、全家吹冷氣或去百貨，等天黑再回家開電扇」、「漲的超級無敵有感欸」。還有網友指出，「家裡只開冷氣？有幾台？沒用冰箱、電視、洗衣機、電燈、微波爐等？全讓冷氣扛責任也太可憐了！」

事實上，台電日前才發文闢謠，「網傳出門10小時，變頻冷氣不關更省電？千萬母湯喔！」因為變頻冷氣雖然比較省電，但如果出門10小時不關機，為了維持室內固定溫度，壓縮機仍會持續運轉，「累計下來的用電，還是會比出門關掉冷氣高。」