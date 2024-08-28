只租女生！妹子驚見「隔壁房白髮裸男」　過來人抖：房東變砲友

▲原PO在隔壁雅房赫見裸男，推測是房東。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少租屋族都遇過限男或限女的規定，而一名妹子驚呼，租屋處就是限女生，不料卻撞見隔壁空房有裸男，甚至傳來謎片聲音，她推斷對方是房東，且房東還曾傳裸女照給原PO，「我該怎麼辦？求助大家...腦袋有點空白。」文章曝光後，全場強烈建議，「趕快逃啊！」

一名女網友在Dcard表示，她於內湖租了一間限女生的雅房，是5樓頂加，當初簽約時，房東特別提醒，為了安全絕不能帶男生回來，然而，某天要整理出國行李時，發生一連串的事件讓原PO開始懷疑自己的安全。

原PO說，隔壁租客搬走不久，不料裡面卻傳來A片呻吟聲，甚至有男生咳嗽，正當原PO要走出去時，「我就探頭看一下出來的是誰...不看還好，一看居然是一個裸男，而且頭髮花白...太驚人了」，合理推斷對方就是房東。

原PO透露，房客搬走後，房間門就被上鎖，因此能進去就只有房東。對此，原PO也崩潰回想，房東曾傳過一次裸女照給她，如今疑似直擊房東看謎片，更讓原PO感到莫名恐懼「我該怎麼辦？求助大家...腦袋有點空白。」

文章曝光後，網友紛紛提醒，「要小心有沒有被裝針孔」、「記得換鎖，裸照那段好噁，回國開始找新租處吧」、「這好噁，感覺他會趁妳不在進去打手槍」、「有夠噁！可以的話，趕快請爸爸、男友或者男生朋友來幫忙搬家吧，太恐怖了，檢查一下房間或者廁所有沒有可疑的東西」、「傳裸女圖給妳已經是性騷擾了，不知道接下來還會做什麼？趕快逃啊」。

也有網友直呼，「限女就是一個陷阱」、「之前遇過，我和室友搬離當天，隔壁鄰居才敢跟我們說：你們房東很變態」、「之前有認識的人去租屋，直接變成房東砲友，限女不是沒原因的」、「有限性別的都拒租」。

不過也有網友認為，只租女生也是有優點，「1.如果有男生就很難找到女房客；2.男生願意花在住宿上的金額比女生低；3.遇到爛房客要趕人走比較不會有肢體衝突；4.抽菸比例低很多；5.打電動吵鬧之類的比例低很多」。