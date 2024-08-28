清景麟砸7.2億買農21千坪農地　創辦人曝：給員工種菜

▲玉山銀行委託仲量聯行28日舉辦位於高雄鼓山區農21土地標售，由清景麟集團以自然人名義豪砸7.2億元取得。（圖／仲量聯行提供）

記者張雅雲／高雄報導

看好高雄房市發展，玉山銀行委託仲量聯行28日舉辦位於高雄鼓山區農21土地標售，基地面積約1406坪，鄰近高雄豪宅聚落農16特區，據了解，由清景麟集團以自然人名義豪砸7.2億元取得，換算成交價單坪約51.2萬元，專家表示，成交價符合區域行情。

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玉山金控28日代子公司玉山銀行發布重訊，公告玉山銀行出售位於高雄鼓山區不動產，該地位於農21，坪數為1406坪，由自然人以總價7.2億元取得，並依簽約款、完稅款、過戶款，分別以7200萬元、1.08億元、5.4億元的比例付款，換算地價單坪約51.2萬元。

據了解，由清景麟集團以自然人名義入手，創辦人林聰麟透露，該地將先給清景麟集團員工種菜，每個人可分到2~3坪農地，做為城市農夫使用，未來土地將配合市府發展政策開發。

▲農21目前使用分區為農業用地，看準該區未來發展潛力高，可望成為高雄下一個農16，吸引不少建商卡位等待區段徵收。（圖／記者張雅雲攝）

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，該地位於高雄高雄鼓山區農21，農21總面積約16.7公頃，位於博愛路、中華路、大順路和愛河之間，鄰近農16特區，位處愛河水景第一排，步行約10分鐘可達輕軌愛河之星站、紅線後驛站，地段相當精華，為高雄市蛋黃區難得一見千坪素地。

高雄市都發局指出，高雄市政府曾辦理區段徵收意願調查，預計變更為住宅區，2016年因地主開發意願不高暫緩辦理，然而因地段精華該區相當受外界矚目。

高雄市市調協會榮譽理事長蘇永仁指出，農21目前使用分區為農業用地，看準該區未來發展潛力高，可望成為高雄下一個農16，吸引不少建商卡位等待區段徵收。

蘇永仁指出，未來一旦土地重劃後，地價單坪比照農16上看300萬元，價值相當驚人，不過農21土地釋出有限，地主多半惜售，目前土地交易單價單坪約50~60萬元，以此次成交價來看也算合理。外界預估，未來農21若推出大樓案，房價將與農16相差不多，一舉站上6~7字頭行情，不過仍尚待時間開發。

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