高雄4區小宅單價飆破6字頭　愛河旁新案65.5萬創新高

▲高雄超級豪宅房價站上7字頭大關後，各區小宅接力，陸續衝破高雄6字頭的房價天花板。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電效應炒熱高雄房市，預售案成交價不斷突破前高。據實價登錄統計，高雄超級豪宅房價站上7字頭大關後，各區小宅接力，陸續衝破高雄6字頭的房價天花板，堪稱6字頭新案遍地開花。

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高雄近年房價成長迅速，市區預售案開價4~5字頭已是基本盤，6字頭的成交紀錄陸續出現，蛋黃區豪宅案更站上7字頭大關，像皇苑建設預售案「御皇苑」位於鼓山區美術館特區，今年單價達73萬元，直接創高雄預售案成交單價最高紀錄。

不只豪宅，興連城開發總經理周惠賓分析，比價效應也拉升市區小宅價格，台積電宣布來高雄設廠後，買氣慢慢發酵，直到去年新青安房貸出現後加速爆發，帶動房價大幅飆漲，去年高雄蛋黃區預售案還有4字頭行情，今年就出現5字頭，甚至站上6字頭大關。周惠賓說：「當外圍的橋頭、岡山都出現4字頭後，市中心房價開始積極補漲。」

據實價登錄顯示，豪宅聚落鼓山區「里山美術」、「鑫巨蛋2」直接衝破6字頭，最高達63.4萬元，代銷透露，「里山美術」成交價最已出現65萬元，等實登陸續公布。

區域 案名 位置 交易日期 最高成交價 鼓山區 里山美術 美明路 2024/6 63.4萬 鼓山區 鑫巨蛋 2 明倫路 2024/7 62.9萬 左營區 鑫天際 華夏路 2024/6 63.5萬 左營區 世紀莊園 環山路 2024/7 61.1萬 鹽埕區 港灣1號院 五福四路 2024/6 62.1萬 前金區 巴黎河左岸 市中一路 2024/6 65.5萬

▲高雄6字頭小宅案。資料來源：實價登錄（ETtoday製表）

而左營區為高雄推案熱區，今年首度預售案「鑫天際」、「世紀莊園」2案，出現6字頭價格，松益發建築集團總經理解智贏表示，左營高鐵特區有高雄唯一的三鐵共構左營站，受惠軌道經濟效益，加上台積電設廠引進的上下游產業鍊人口紅利，房價持續看漲，預計明年台積電量產後，均價可站穩5字頭。

南高雄6字頭預售案僅「港灣1號院」、「巴黎河左岸」，都位於愛河灣，其中，「巴黎河左岸」更創下高雄小宅目前最高65.5萬元紀錄，6字頭個案遍地開花，各區成交價紛創歷史新高，讓高雄房價天花板明顯提高。

周惠賓分析，近期限貸令一出，過熱的房市出現降溫，不過土地、營建成本根本降不下來，以地上15樓大樓為例，單坪營造成本約17~18萬元，超高樓則要20~22萬元，成本墊高後預估未來房市「價不跌、量會縮」，雖然沒有降價空間，也難像上半年出現買氣爆量的情形。

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