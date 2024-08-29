單元二爆出每坪99萬元交易！　同區新案均價不到70萬

▲台中單元二新屋成交單價落在69萬元，預售案破天荒出現單價99.1萬元、總價破億元成交（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

曾被稱為媲美七期，但擁有低密度、生活質感更勝他區的單元二，業界稱為「富豪與富豪的產地」。根據《樂居》統計，該區近1年房價漲幅達21.88%，新屋成交單價落在69萬元。但近期有預售案破天荒出現單價99.1萬元、總價破億元成交。在地業者表示，單元二就贏在有棟距。

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位於單元二龍聖路上的「陸府續森」，《opendata》揭露1筆總價1.16億元的交易，換算單價每坪單價99.1萬元，創下單元二區內成交最高單價與最高總價紀錄。根據《樂居》統計，單元二近1年房價漲幅達21.88%，新屋成交單價落在69萬元。

▲單元二的優勢除屋齡新、低密度，就是贏在有棟距，綠覆率相當高。（圖／記者陳筱惠攝）

單元二以大尺度規劃和獨特生活感吸引隱性富豪，預售屋單價一度超越七期，謙仁不動產簡剴延表示：「過去單元二的單價頻頻超越七期的原因，是因為預售產品相較七期百坪豪宅來得少一半，因此單價高但總價相對不高。」

不過以此次交易來看，簡剴延說：「單元二的優勢除屋齡新、低密度，就是贏在有棟距，綠覆率相當高，才會出現同樣的大尺度坪數、99萬元單價、億元總價。」

單元二目前推案方面，精銳建設繼「精銳博」、「精銳Garden One」之後，「精銳SKY ONE」個案均價目前已達71.4萬元，社區最高單價也來到75.81萬元。

而位於文心南五路三段與大墩十一街口的「精銳ABBA」也已開工，另外，「雙橡園1920」個案均價已來到78.66萬元的水平，最高成交單價更來到85.47萬元。「大境雲深」216坪、6房4廳9衛的超級豪墅，也出現2.8億元交易。

▲8月的台商資金潮活水，9月份美國有望降息，充沛資金都將形成高價區域市場利多。（圖／記者陳筱惠攝）

在地業者表示，觀看該筆資料，為去年成交近期揭露，當時的時空背景促使買方勇敢出手，不過近期受到央行政策影響，多少影響市場信心。

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